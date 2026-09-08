Nga đề xuất Iran tham gia cơ chế an ninh vùng Vịnh

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa kêu gọi đưa Iran tham gia một cơ chế an ninh khu vực tại vùng Vịnh, cho rằng đây sẽ là bước đi thiết thực nhằm góp phần bảo đảm ổn định ở khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại cuộc gặp với sinh viên và giảng viên Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow, ngày 07/9/2026. Ảnh: MGIMO.

Phát biểu tại cuộc gặp với sinh viên và giảng viên Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow ngày 7/9, ông Lavrov nhắc lại đề xuất mà Nga đưa ra hơn 20 năm trước, theo đó các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm các nước quân chủ Arab và Iran, tổ chức một cuộc gặp để xây dựng một cơ chế an ninh chung cho khu vực.

Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow khi đó nhận thức rõ quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực còn phức tạp, nhưng cho rằng có thể tạo điều kiện để các bên gặp gỡ, thảo luận những bất đồng và thống nhất một số biện pháp xây dựng lòng tin.

Ông Lavrov cho rằng quá trình này sẽ thuận lợi hơn nếu có sự tham gia đồng thời của Liên đoàn Arab, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Nga nhận định tình hình khu vực đã có những thay đổi đáng kể sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran hồi tháng 2. Ông đồng thời nhắc lại việc quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia được bình thường hóa vài năm trước, với vai trò thúc đẩy của Trung Quốc và sự khuyến khích tích cực từ Nga.

Ông Lavrov cũng đề cập thỏa thuận do Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tại Mecca, coi đây là khuôn khổ hướng tới xây dựng cơ chế an ninh tập thể và liên minh phòng thủ. Theo ông, những nước thúc đẩy sáng kiến này khẳng định cơ chế sẽ mở cửa cho các quốc gia khác, kể cả những nước ngoài khu vực vùng Vịnh. Ngoại trưởng Nga cho rằng nếu một cơ chế như vậy xác định được các điều kiện để Iran tham gia, đây sẽ là “bước đi thiết thực nhất” hướng tới ý tưởng về một hệ thống an ninh khu vực mà Moscow từng đề xuất.

Đề xuất của Nga được đưa ra trong bối cảnh an ninh Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, cho thấy Moscow muốn thúc đẩy một cấu trúc an ninh có sự tham gia của nhiều bên trong khu vực. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ chế chung vẫn sẽ phụ thuộc vào khả năng thu hẹp khác biệt và tạo dựng lòng tin giữa các nước.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.