Nga cáo buộc EU và NATO “tự đẩy mình vào thế bế tắc” trong xung đột Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine, Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky tuyên bố, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã “tự đẩy mình vào thế bế tắc” trong cuộc xung đột với Ukraine.

Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine. Ảnh: Freelansia.

Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga Dmitry Polyansky nhấn mạnh: “Hôm nay tất cả chúng ta đều thấy rõ rằng, EU và NATO đã rơi sâu vào cái bẫy của dự án chống Nga ở Ukraine, bị mắc kẹt trong những lời dối trá và không biết làm thế nào để thoát ra khỏi tình huống mà chính họ đã tự tạo ra”.

Theo ông Polyansky, thay vì cùng nhau thúc đẩy hòa bình, EU và NATO lại đang “tiếp sức cho xung đột”. Ông cho rằng, EU và NATO “liên tục, vô căn cứ mô tả Nga như một kẻ thù và sẵn sàng tấn công họ ngay khi giải quyết xong vấn đề Ukraine”. Đại diện Nga cũng cáo buộc phương Tây đang làm mọi cách để phá hoại “những kết quả và thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ tại Alaska cách đây một tháng”.

Trong diễn biến liên quan sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm rằng, Kiev sẽ giành lại các vùng lãnh thổ bị Liên bang Nga chiếm đóng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ông Trump công khai gợi ý Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ năm 2014.

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, ông tin rằng, Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu và giành chiến thắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine “không thể kết thúc bằng biện pháp quân sự”. Ngoại trưởng Rubio kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an, bao gồm cả Nga, “làm tất cả trong khả năng” để “chấm dứt cuộc xung đột”.

Trong khi đó Tổng thống Zelensky ca ngợi động thái của Tổng thống Trump là “một sự thay đổi lớn", đồng thời gọi nhà lãnh đạo Mỹ là “người làm thay đổi cục diện”.

Nguồn: RU-EN, RT, Freelensia

Vân Bình