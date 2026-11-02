Nga bắt giữ thiếu niên âm mưu tấn công khủng bố tại Moscow

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt giữ một thiếu niên bị nghi đe dọa tiến hành tấn công khủng bố tại khu bảo tàng – công viên Tsaritsyno ở thủ đô Moscow, sau khi nhận được thông tin cảnh báo từ Mỹ. Những hình ảnh người này đăng tải trên TikTok, trong đó có ảnh mặc trang phục tác chiến và cầm vật giống súng tự động, được cho là một trong những dấu vết phục vụ quá trình xác minh.

FSB cho biết thiếu niên bị bắt là công dân Nga. Trước đó, người này đăng tải trên TikTok những bức ảnh mặc trang phục tác chiến, đội mũ trùm đầu che mặt và cầm một vật có hình dáng giống súng tự động.

Người này cũng đăng những bức ảnh chụp tại khu bảo tàng – công viên Tsaritsyno, kèm dòng chú thích: “Tôi đã tìm thấy một nơi”. Đây là địa điểm nằm ở phía Nam Moscow, gồm quần thể cung điện và công viên, thu hút đông đảo người dân và khách tham quan.

FSB cho biết, trong quá trình khám xét nơi ở của thiếu niên, lực lượng chức năng phát hiện quần áo và phụ kiện trùng khớp với những hình ảnh được đăng trên mạng xã hội. Điện thoại của người này cũng có đăng ký theo dõi một kênh Telegram bị FSB xác định là có nội dung phát xít mới, cùng nhiều lượt tìm kiếm liên quan đến các vụ tấn công khủng bố, thảm sát và hành vi bạo lực.

Theo FSB, vụ bắt giữ được tiến hành sau khi cơ quan này nhận được thông tin từ phía Mỹ thông qua các kênh phối hợp giữa hai bên về nguy cơ chuẩn bị tấn công tại Moscow.

Trước đó, ngày 31/10, Đại sứ quán Mỹ tại Nga phát đi cảnh báo an ninh, cho biết đã nắm được thông tin về một “mối đe dọa đáng tin cậy về sự kiện có thể gây thương vong hàng loạt” tại khu bảo tàng – công viên Tsaritsyno. Cơ quan ngoại giao Mỹ khuyến cáo người dân tránh khu vực này, cảnh giác và hạn chế đến nơi đông người, đồng thời cho biết Washington đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nga để ứng phó.

Khu Tsaritsyno sau đó tạm thời đóng cửa, khách tham quan được sơ tán và một số hoạt động dự kiến tổ chức tại đây bị hủy. Theo truyền thông Nga, địa điểm này mở cửa trở lại vào ngày 1/11.

FSB đã cảm ơn phía Mỹ vì đã cung cấp thông tin. Trong khi đó, Ủy ban Điều tra Nga đang xem xét các bước xử lý pháp lý đối với vụ việc. Cơ quan chức năng chưa công bố danh tính, tuổi cụ thể của người bị bắt cũng như các cáo buộc chính thức đối với người này.

Nhật Lệ