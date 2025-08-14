Nga bắt đầu hạn chế cuộc gọi trên Telegram và WhatsApp

Ngày 13/8, cơ quan quản lý truyền thông Nga Roskomnadzor cho biết nước này bắt đầu thực hiện các biện pháp hạn chế một số cuộc gọi trên Telegram và WhatsApp, ứng dụng nhắn tin thuộc sở hữu của công ty công nghệ Meta của Mỹ.

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời Roskomnadzor nêu rõ biện pháp hạn chế trên nhằm “chống lại tội phạm.”

Theo Roskomnadzor, chủ sở hữu của cả Telegram và WhatsApp đã phớt lờ nhiều yêu cầu liên tục về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn sử dụng nền tảng của họ cho các hoạt động như tống tiền và khủng bố.

Meta và Telegram chưa bình luận về việc trên.

Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin đã ký một đạo luật cho phép phát triển ứng dụng nhắn tin do nhà nước hậu thuẫn, tích hợp với các dịch vụ của chính phủ nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng như WhatsApp và Telegram.

Nga từ lâu đã tìm cách thiết lập chủ quyền kỹ thuật số bằng cách thúc đẩy các dịch vụ nội địa để thay thế các nền tảng công nghệ nước ngoài trong bối cảnh một số công ty phương Tây rút khỏi thị trường Nga sau khi bùng phát cuộc xung đột Nga - Ukraine./.

Theo TTXVN