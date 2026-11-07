New Zealand bắt đầu tổng tuyển cử

Hơn 3,7 triệu cử tri New Zealand ngày 7/11 tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử nhằm lựa chọn chính phủ mới, với hai đảng lớn là đảng Quốc gia cầm quyền và Công đảng đối lập được đánh giá cạnh tranh quyết liệt.

Các điểm bỏ phiếu trên cả nước mở cửa từ 9h và dự kiến đóng cửa lúc 19h cùng ngày (giờ địa phương). Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ủy ban Bầu cử New Zealand sẽ bắt đầu công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ. Cơ quan này dự kiến cập nhật kết quả từ khoảng 50% điểm bỏ phiếu vào lúc 22h và hướng tới công bố số liệu sơ bộ từ 95% điểm bỏ phiếu trong đêm bầu cử. Kết quả chính thức, bao gồm cả các phiếu đặc biệt như phiếu của cử tri ở nước ngoài, dự kiến được công bố ngày 27/11.

Các ứng cử viên đáng chú ý trong cuộc bầu cử lần này có Thủ tướng Christopher Luxon, lãnh đạo đảng Quốc gia theo đường lối trung hữu, và ông Chris Hipkins, lãnh đạo Công đảng theo đường lối trung tả. Ngoài hai chính đảng này, các lực lượng khác tham gia tranh cử gồm đảng Xanh, ACT New Zealand, New Zealand First, Te Pāti Māori, đảng Cơ hội và Đảng Free Palestine.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh cử tri quan tâm đến chi phí sinh hoạt gia tăng và tình hình kinh tế. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy đảng Quốc gia và Công đảng đang bám đuổi sít sao, chưa đảng nào có đủ khả năng giành đa số để tự thành lập chính phủ. Do đó, kết quả tại một số khu vực bầu cử có thể đóng vai trò quyết định trong việc hình thành chính phủ mới.

New Zealand áp dụng hệ thống đại diện tỷ lệ hỗn hợp, theo đó cử tri bỏ hai phiếu: một phiếu chọn ứng cử viên đại diện khu vực và một phiếu chọn đảng chính trị. Quốc hội nước này thường có 120 ghế, được phân bổ dựa trên kết quả bầu cử tại các khu vực và tỷ lệ phiếu toàn quốc dành cho từng đảng. Hiện chưa có thời hạn cụ thể cho việc thành lập chính phủ mới.

Luật bầu cử New Zealand cũng quy định nghiêm ngặt về hoạt động truyền thông trong ngày bỏ phiếu. Từ khi các điểm bỏ phiếu mở cửa đến khi đóng cửa, các đảng phái, cơ quan báo chí và người dùng mạng xã hội không được đưa ra bình luận có thể tác động đến lựa chọn hoặc quyết định đi bỏ phiếu của cử tri. Vi phạm quy định này có thể bị phạt tới 20.000 NZD.

Bích Hồng