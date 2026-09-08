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Nạo vét gần 100m cống tại ngõ 65, đường Dốc Ga

Tăng Thúy
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, Xí nghiệp Duy tu và Xử lý nước thải thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa huy động 9 công nhân cùng phương tiện nạo vét gần 100m cống tại ngõ 65, đường Dốc Ga, phường Hạc Thành, thu gom khoảng 9-10 m3 bùn, rác.

Nạo vét gần 100m cống tại ngõ 65, đường Dốc Ga

Chiều 8/9, Xí nghiệp Duy tu và Xử lý nước thải thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa huy động 9 công nhân cùng phương tiện nạo vét gần 100m cống tại ngõ 65, đường Dốc Ga, phường Hạc Thành, thu gom khoảng 9-10 m3 bùn, rác.

Nạo vét gần 100m cống tại ngõ 65, đường Dốc Ga

Công nhân Xí nghiệp Duy tu và Xử lý nước thải nạo vét, thu gom bùn, rác tại ngõ 65, đường Dốc Ga.

Ngoài lượng bùn lắng, công nhân còn thu gom nhiều loại rác sinh hoạt như túi nilon, chai nhựa và các vật cản dưới lòng cống. Những loại chất thải này làm thu hẹp dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước khi có mưa lớn.

Theo ông Vũ Ngọc Kiên, Giám đốc Xí nghiệp Duy tu và Xử lý nước thải, tuyến cống tại ngõ 65, đường Dốc Ga được duy tu, nạo vét định kỳ hằng năm nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước.

Từ cuối tháng 8, Xí nghiệp đã tăng cường nạo vét mương, cống; khơi thông cửa thu, cửa xả, miệng cống và các vị trí ảnh hưởng đến dòng chảy. Trong đó có cống ngầm đường Lý Nhân Tông và hệ thống mương, cống tại khu vực Dốc Ga.

Cùng với khơi thông hệ thống thoát nước, đơn vị cũng tổ chức thu gom rác, phế liệu xây dựng tại một số khu vực trên địa bàn phường Hạc Thành.

Sau khi xử lý, một số điểm được cắm biển cấm đổ rác, phế thải và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Nạo vét gần 100m cống tại ngõ 65, đường Dốc Ga

Công nhân dùng dụng cụ để gom bùn, rác dưới lòng cống.

Thực tế cho thấy, tại một số khu vực, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư, kết nối đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước. Vì vậy, cùng với việc duy tu, nạo vét thường xuyên, cần tiếp tục đầu tư, hoàn thiện và kết nối liên thông hệ thống thoát nước.

Nạo vét gần 100m cống tại ngõ 65, đường Dốc Ga

Chất thải sau khi nạo vét được đưa lên xe để vận chuyển khỏi khu vực.

Nạo vét gần 100m cống tại ngõ 65, đường Dốc Ga

Công nhân nạo vét hệ thống thoát nước ngay trong khu dân cư ngõ 65, đường Dốc Ga.

Việc tăng cường nạo vét, khơi thông cống, rãnh cũng góp phần thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh về xử lý kịp thời các điểm mất vệ sinh, cống, rãnh bị ách tắc, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn.

Tăng Thúy

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa #nạo vét #Thoát nước #Thu gom #phường Hạc Thành #Xử lý nước thải #dốc #Công nhân #Vệ sinh môi trường #Chính quyền địa phương

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