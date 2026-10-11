Năng Cát gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa gắn phát triển du lịch

Là địa bàn cư trú của đồng bào Thái, bản Năng Cát (xã Linh Sơn) hiện vẫn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo. Đây là cơ sở và điều kiện quan trọng để bản phát triển mô hình du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bản Năng Cát (xã Linh Sơn) gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bản Năng Cát đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của các giá trị truyền thống đến từng người dân. Đồng thời, bản thành lập câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ để trao truyền bản sắc cho thế hệ trẻ; dàn dựng các tiết mục phục vụ hoạt động chính trị của địa phương. Nhờ đó, các giá trị văn hóa truyền thống của bản Năng Cát được gìn giữ và phát huy.

Ông Hà Văn Tuấn, Trưởng bản Năng Cát, cho biết: “Cùng với tiếng Thái dùng trong giao tiếp hàng ngày, trang phục truyền thống của phụ nữ nơi đây cũng được sử dụng thường xuyên vào các dịp lễ, tết. Người dân trong bản luôn có ý thức tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; nhiều bà con còn tích cực phối hợp cùng chi ủy và ban quản lý bản tổ chức các hoạt động văn nghệ, tạo sân chơi bổ ích nhằm tôn vinh, lan tỏa nét đẹp văn hóa Thái. Cùng với đó, bản Năng Cát còn bảo tồn nếp nhà sàn truyền thống và nhiều món ăn mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái”.

Cùng với việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, bản Năng Cát còn vận động người dân phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Nhiều hộ dân trong bản đã mạnh dạn đầu tư xây dựng, cải tạo nếp nhà sàn truyền thống, mua sắm trang thiết bị tạo cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp... để phát triển du lịch cộng đồng.

Ông Hà Thanh Khơi - hộ làm du lịch cộng đồng bản Năng Cát, cho biết: “Được xã tuyên truyền, vận động, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo nhà sàn, cảnh quan môi trường, mua sắm trang thiết bị để phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch. Nhờ phát triển du lịch, đã tạo việc làm cho nhiều thành viên trong gia đình, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống”.

Hiện nay, bản có 10 hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển homestay để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Các homestay được cải tạo theo hướng tiện ích nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc nhà sàn truyền thống, không gian sinh hoạt đặc trưng của người Thái. Nhờ đó, từ đầu năm 2026 đến nay, bản đã thu hút gần 30.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Phát triển du lịch đã tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng.

“Bản Năng Cát tiếp tục vận động Nhân dân phát triển mô hình du lịch cộng đồng bền vững gắn với bảo tồn văn hóa Thái. Đồng thời, chỉ đạo các đội văn nghệ của bản tập luyện, biểu diễn không chỉ đáp ứng nhu cầu của du khách mà còn thúc đẩy quảng bá hình ảnh địa phương. Qua đó, góp phần thu hút khách tham quan, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân”, ông Hà Văn Tuấn cho biết.

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn