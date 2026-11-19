[Podcast] Tản văn: Thương nhớ cúc họa mi dịu êm
(Baothanhhoa.vn) - Tháng Mười Một về, mang theo những cơn gió đầu đông và sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi. Có những loài hoa chẳng cần rực rỡ, chỉ khẽ nở thôi cũng đủ khiến lòng người dịu lại, đánh thức bao miền ký ức và những thương nhớ đã xa. Giữa phố phường ồn ã, sắc hoa nhỏ bé như lời nhắc nhở ta biết sống chậm hơn, trân quý những bình yên giản dị và những yêu thương từng đi qua cuộc đời. Trong podcast hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe tản văn “Thương nhớ cúc họa mi dịu êm” của tác giả Huệ Hương, qua giọng đọc Tuấn Tú. Một chút hương hoa, một chút hoài niệm, để lòng mình được nép lại giữa những dịu dàng của tháng Mười Một.
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