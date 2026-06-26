Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của tuổi trẻ trong phòng, chống ma túy

Chiều 26/6, tại xã Vĩnh Lộc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Công an tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình truyền thông phòng chống ma túy trong đoàn viên thanh niên, học sinh tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống ma túy trong học đường.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh nêu rõ: Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân cách, tương lai của người sử dụng mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, gây mất ANTT và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình, sự phát triển của cộng đồng. Đặc biệt, khi tuổi trẻ thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng nhận diện và phòng tránh, rất dễ trở thành đối tượng bị lôi kéo, dụ dỗ vào con đường nghiện ngập và vi phạm pháp luật.

Nhận thức sâu sắc về điều đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên và học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua chương trình mong muốn trang bị cho các bạn trẻ những kiến thức cơ bản, cập nhật về tình hình ma túy hiện nay; những dấu hiệu nhận biết các loại ma túy mới; kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ, nguy cơ từ ma túy; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của tuổi trẻ trong phòng, chống ma túy.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh phát biểu khai mạc chương trình.

Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên, học sinh đã được báo cáo viên Công an tỉnh thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy hiện nay và tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, tương lai bản thân, gia đình và xã hội; trang bị kiến thức nhận diện các loại ma túy phổ biến, đặc biệt là các loại ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, nước uống, thuốc lá điện tử, bánh kẹo và các loại thực phẩm tiêu dùng khác. Đồng thời, nâng cao kỹ năng phòng tránh, tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ và nguy cơ từ ma túy.

Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên, học sinh còn được trao đổi, giải đáp những thắc mắc về các kiến thức và kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhằm nâng cao công tác phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nguyễn Đạt - Quang Phú