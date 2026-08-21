Nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

Sáng 21/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch, văn hóa giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh du lịch.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có cán bộ quản lý, người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn hai phường.

Tại lớp tập huấn, Tiến sĩ Trịnh Lê Anh, Trưởng Bộ môn Quản trị Sự kiện, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã truyền đạt, trao đổi về các nội dung: Xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Sầm Sơn; thực hiện văn minh thương mại, đạo đức kinh doanh; tìm hiểu tâm lý du khách; kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và chăm sóc khách hàng.

Tiến sĩ Trịnh Lê Anh truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn giúp cán bộ quản lý, người lao động bổ sung kiến thức, kỹ năng, vận dụng vào hoạt động kinh doanh và phục vụ du khách; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn.

Lương Lương