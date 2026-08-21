Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Du lịch

Nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

Lương Lương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch, văn hóa giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh du lịch.

Nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

Sáng 21/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch, văn hóa giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh du lịch.

Nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có cán bộ quản lý, người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn hai phường.

Tại lớp tập huấn, Tiến sĩ Trịnh Lê Anh, Trưởng Bộ môn Quản trị Sự kiện, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã truyền đạt, trao đổi về các nội dung: Xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Sầm Sơn; thực hiện văn minh thương mại, đạo đức kinh doanh; tìm hiểu tâm lý du khách; kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và chăm sóc khách hàng.

Nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

Tiến sĩ Trịnh Lê Anh truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn giúp cán bộ quản lý, người lao động bổ sung kiến thức, kỹ năng, vận dụng vào hoạt động kinh doanh và phục vụ du khách; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn.

Lương Lương

Từ khóa:

#Phường Sầm Sơn #Kinh doanh #du lịch Sầm Sơn #Sở Văn hóa #Chăm sóc khách hàng #Phát triển du lịch #Văn minh #Kỹ năng #tập huấn #Thương mại

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Pù Luông bứt phá du lịch hè

Pù Luông bứt phá du lịch hè

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Nhờ liên tục làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh xây dựng thương hiệu điểm đến, vào dịp hè, lượng du khách đến với Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (xã Pù Luông) để tham quan, trải nghiệm, lưu trú có bước tăng trưởng...
Khi người trẻ kể chuyện quê hương bằng sản phẩm du lịch

Khi người trẻ kể chuyện quê hương bằng sản phẩm du lịch

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa đang có những lợi thế lớn để phát triển du lịch cộng đồng. Sự kiện làng Yên Trung, xã Yên Trường đón nhận giải thưởng “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025” cuối tháng 7/2026 vừa qua càng cho thấy tiềm năng của hướng đi này. Nhưng để...
Du lịch biển: Điểm đến xanh thân thiện

Du lịch biển: Điểm đến xanh thân thiện

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Là địa phương được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho 102km đường bờ biển, với nhiều bãi tắm đẹp, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch biển theo hướng xanh, thân thiện với môi trường, nhằm thu hút du khách.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh