Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quỹ hỗ trợ nông dân

Ngày 7/7, tại phường Sầm Sơn, Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng Hệ thống Tài chính lõi (Core Finance) cho cán bộ Quỹ hỗ trợ nông dân của 15 tỉnh, thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chuẩn hóa dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của quỹ.

Đại diện đơn vị cung cấp phần mềm Core Finance hướng dẫn quy trình sử dụng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Giám đốc Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân nhấn mạnh, việc triển khai phần mềm Core Finance là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của Quỹ hỗ trợ nông dân.

Phần mềm hỗ trợ quản lý toàn diện các nghiệp vụ của quỹ, từ nguồn vốn, cho vay, thu nợ, kế toán, báo cáo đến thống kê, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch và chuẩn hóa dữ liệu trên toàn hệ thống.

Trong chương trình tập huấn, các học viên được cập nhật những nội dung trọng tâm về nghiệp vụ cho vay, quản lý nợ và xử lý nợ rủi ro trong hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân; công tác quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ nông dân; hướng dẫn sử dụng và vận hành phầm mềm Core Finance. Đồng thời thảo luận các vướng mắc nhằm bảo đảm việc triển khai phần mềm tại các địa phương được thống nhất, hiệu quả.

Hoàng Lan