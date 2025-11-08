Hotline: 0822.173.636   |

Thời sự

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức xã, phường trong giải quyết thủ tục hành chính

Tố Phương
Sáng 8/11, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh cho cán bộ, công chức xã, phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có gần 500 cán bộ, công chức, viên chức UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công 40 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhấn mạnh: Sau hơn 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường đã hoạt động ổn định và đạt được kết quả bước đầu khá tích cực. Việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân cơ bảo thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, qua theo dõi trên hệ thống phần mềm, vẫn còn nhiều đơn vị cán bộ, công chức chưa thực hiện đúng quy trình, nghiệp vụ về tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Vì vậy, hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các xã, phường khi hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã hướng dẫn cán bộ, công chức cấp xã cách nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC thực hiện phi địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn theo dõi quá trình xử lý hồ sơ trực tuyến, tái sử dụng thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, hướng dẫn quy trình chuyển liên thông các phần mềm của Bộ, ngành, đơn vị để giải quyết TTHC (phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp, phần mềm liên thông khai sinh, khai tử của Bộ Công an, phần mềm bảo trợ xã hội của Bộ Y tế, phần mềm iLIS của VNPT, phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc...).

Hướng dẫn theo dõi Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo đánh giá của Chính phủ tại Quyết định 766/QĐ-TTg và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện TTHC.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, không bị gián đoạn, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hành nghiệp vụ quy trình nộp, tiếp nhận, giải quyết, thanh toán trực tuyến và trả kết quả hồ sơ TTHC; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC ở cấp xã.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh cho 500 cán bộ, công chức của 57 xã, phường khác trên địa bàn tỉnh.

Tố Phương

