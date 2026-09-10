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Nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý dữ liệu số cho cán bộ hội phụ nữ các cấp

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/9, tại Trường Đại học Hồng Đức, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, hội viên và phần mềm báo cáo thống kê cho đội ngũ cán bộ hội các cấp.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý dữ liệu số cho cán bộ hội phụ nữ các cấp

Sáng 10/9, tại Trường Đại học Hồng Đức, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, hội viên và phần mềm báo cáo thống kê cho đội ngũ cán bộ hội các cấp.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý dữ liệu số cho cán bộ hội phụ nữ các cấp

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cho biết, thời gian qua Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số, góp phần nâng cao kỹ năng số cho hội viên, phụ nữ; hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong hoạt động hội, sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm trên môi trường mạng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đề nghị cán bộ hội tập trung nghiên cứu, thực hành và ứng dụng hiệu quả các nội dung được tập huấn vào công tác hội, góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý dữ liệu số cho cán bộ hội phụ nữ các cấp

Báo cáo viên truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được báo cáo viên đến từ Trung ương Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hội viên và phần mềm báo cáo thống kê; giới thiệu các tính năng mới, kỹ năng khai thác dữ liệu và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng tại cơ sở.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý dữ liệu số cho cán bộ hội phụ nữ các cấp

Học viên thực hành trên máy tính các nội dung được tập huấn.

Thông qua tập huấn, cán bộ hội phụ nữ các cấp được nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý dữ liệu số, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu hội viên thống nhất, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, thống kê, báo cáo và điều hành hoạt động hội.

Lê Hà

Từ khóa:

#Hội LHPN Việt Nam #Trường Đại học Hồng Đức #tập huấn #Hội lhpn tỉnh #Công nghệ thông tin #Ứng dụng #phần mềm quản lý #Khoa học công nghệ #Chuyên viên chính #đội ngũ cán bộ

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