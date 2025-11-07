Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

Ngày 7/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2025.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ, cho biết: Những năm gần đây, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về KH&CN được củng cố, kiện toàn; hoạt động ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống được chú trọng; tiềm lực KH&CN ngày càng khởi sắc; các tổ chức và doanh nghiệp KH&CN đã chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, cải tiến dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; chất lượng các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và cấp tỉnh ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, gần 400 học viên là cán bộ, chuyên viên phụ trách lĩnh vực KH&CN các sở, ngành, xã, phường trên địa bàn tỉnh đã được giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KHCN - Học viện Chiến lược KH&CN, Bộ KH&CN truyền đạt chuyên đề quản lý nhà nước về KH&CN; kỹ năng xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách Nhà nước cho hoạt động quản lý KH&CN.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cho cán bộ, chuyên viên phụ trách lĩnh vực KH&CN các sở, ngành và cấp xã. Thông qua lớp tập huấn, các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp thiết thực đề đẩy mạnh hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo ở cơ sở.

Nguyễn Đạt