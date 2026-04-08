Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Vẫn còn nhiều khó khăn

Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) nhấn mạnh việc tổ chức SHCB phải thật sự thiết thực và hiệu quả, tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, vừa cơ bản, vừa cấp thiết cần triển khai thực hiện trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế từ cơ sở, việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW trên địa bàn tỉnh đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Chi bộ tổ dân phố Phú Thọ 1, phường Hạc Thành sinh hoạt định kỳ tháng 4/2026.

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, chi bộ tổ dân phố Sơn Hải, phường Tĩnh Gia đã từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt theo yêu cầu. Tuy nhiên, từ bối cảnh chung của việc tinh gọn bộ máy và chuyển đổi phương thức lãnh đạo ở cơ sở, cùng với đặc thù khu dân cư ven biển, chi bộ phố Sơn Hải đang gặp không ít khó khăn.

Ông Nguyễn Đăng Hay, bí thư chi bộ tổ dân phố Sơn Hải, phường Tĩnh Gia, cho biết: "Vì chi bộ có nhiều đảng viên làm nghề biển nên việc tham dự đủ 90 phút đối với sinh hoạt thường kỳ và 120 phút đối với sinh hoạt chuyên đề là rất khó, nhất là vào các tháng cao điểm mùa biển. Việc triển khai sổ tay đảng viên điện tử là bước tiến quan trọng trong đổi mới công tác Đảng, nhưng lại là trở ngại với các chi bộ có đông đảng viên lớn tuổi. Bởi nhiều đảng viên không sử dụng điện thoại thông minh, hoặc có sử dụng nhưng không nhớ mật khẩu. Các đồng chí trong chi ủy còn hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin; đường truyền internet tại nhà văn hóa phố cũng không ổn định khiến cho việc cập nhật tài liệu, điểm danh điện tử và đăng tải kết luận sau sinh hoạt chưa được như mong muốn. Một số đảng viên trung niên và cao tuổi ngại phát biểu, ngại va chạm nên ý kiến thảo luận ít, chất lượng chưa cao".

Tương tự, tại chi bộ tổ dân phố Phú Thọ 1, phường Hạc Thành, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong SHCB cũng gặp nhiều cái khó. Theo ông Nguyễn Hữu Lô, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Phú Thọ 1, cấp ủy chi bộ đều là những người cao tuổi nên việc đăng tải tài liệu SHCB, nội dung, kết luận, nghị quyết trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử chưa đáp ứng được yêu cầu; các đảng viên cũng không có thói quen đọc tài liệu trên ứng dụng này. Chi bộ tổ dân phố Phú Thọ 1 có 101 đảng viên, trong đó nhiều đồng chí hồ sơ đảng không trùng khớp với căn cước nên không cài đặt được sổ tay đảng viên điện tử để sử dụng.

Đảng bộ phường Hạc Thành có 278 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với gần 14.900 đảng viên. Là đô thị trung tâm của tỉnh, nơi có nhiều đảng viên là cán bộ hưu trí tham gia sinh hoạt, công nghệ thông tin cũng nổi trội hơn so với nhiều địa phương khác trong tỉnh, song việc thực hiện SHCB theo Chỉ thị số 50-CT/TW cũng gặp khó khăn. Khoảng 75% bí thư chi bộ ở các tổ dân phố đã trên 65 tuổi nên việc điều hành SHCB chủ yếu theo kinh nghiệm, khả năng sử dụng công nghệ thông tin rất hạn chế. Tình trạng đảng viên trẻ xin miễn sinh hoạt đi làm ăn xa còn nhiều. Kết quả phát triển đảng viên chưa toàn diện, ở nhiều tổ chức cơ sở đảng tỷ lệ kết nạp đảng viên rất thấp hoặc không kết nạp được đảng viên mới. Cơ cấu đảng viên chưa hợp lý, một số đảng viên mới kết nạp thiếu tinh thần phấn đấu, rèn luyện, vi phạm kỷ luật dẫn đến bị kỷ luật, phải xóa tên.

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 170 đảng bộ trực thuộc, 1.256 tổ chức cơ sở đảng, 9.593 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với trên 240.000 đảng viên. Thực hiện các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng SHCB, nhất là Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tương đối đồng bộ, bài bản. Từ kế hoạch, hướng dẫn chuyên đề đến quy định cấp ủy viên cấp trên dự SHCB, tất cả đều hướng tới mục tiêu xuyên suốt đưa SHCB trở thành diễn đàn chính trị, nơi bàn việc Đảng, việc dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã chỉ rõ những hạn chế trong SHCB. Đó là, vẫn còn số ít chi bộ sinh hoạt chưa đảm bảo 12 kỳ/năm; tỷ lệ đảng viên dự SHCB hằng tháng tuy cao, nhưng vẫn còn tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt không có lý do. Nội dung SHCB chậm được đổi mới, nghèo nàn, chưa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ chính trị hằng tháng; tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình chưa cao. Việc tổ chức SHCB ở một số nơi thuộc vùng núi cao, biên giới, khu vực doanh nghiệp và một số loại hình chi bộ trực thuộc các đảng bộ ngành dọc còn buông lỏng hoặc sinh hoạt còn hình thức, kém chất lượng; nội dung sinh hoạt chuyên đề còn ít. Nhiều bí thư chi bộ điều hành sinh hoạt chưa khoa học, không định hướng được trọng tâm nội dung sinh hoạt; không tổng hợp được ý kiến phát biểu của đảng viên nên khi kết luận hoặc ra nghị quyết còn chung chung, không rõ ràng. Một số đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm, tiếp thu nội dung SHCB một cách hời hợt, có đảng viên ý thức tổ chức kỷ luật kém, bỏ SHCB không có lý do chính đáng.

Nâng cao chất lượng SHCB không chỉ là yêu cầu thường xuyên, liên tục, mà còn là giải pháp mang tính chiến lược để xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Từ việc nhận diện đúng những hạn chế, những khó khăn trong thực hiện, từng cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB, để Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư mang lại hiệu quả như mong đợi.

Bài và ảnh: Minh Khôi