Nâng cao chất lượng dịch vụ điện – Tạo dựng nền tảng cho phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa

Trong nhịp phát triển mạnh mẽ của xứ Thanh, ánh sáng điện không chỉ thắp sáng từng con đường, từng mái nhà, mà còn thắp lên niềm tin và khát vọng đổi mới. Đồng hành cùng ngành điện Thanh Hóa để tạo dựng nên những kết quả đáng khích lệ là sự chung tay của chính quyền địa phương, các sở, ngành và đông đảo đối tác, khách hàng. Hội nghị Tri ân khách hàng năm 2025 được Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức vào ngày 25/11/2025 không chỉ là lời tri ân mà còn là dịp để chia sẻ tầm nhìn về dịch vụ điện thông minh, thân thiện và minh bạch với kỳ vọng tạo nên nền tảng năng lượng vững chắc cho sự bứt phá của tỉnh Thanh Hóa.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Trong suốt năm 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã trải qua một giai đoạn nhiều biến động với thời tiết cực đoan, phụ tải tăng trưởng mạnh và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với mục tiêu “Khách hàng là trung tâm của sự phát triển”, tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực vượt bậc, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm năm 2025 ước đạt 8.871 triệu kWh, tăng 14% so với năm 2024; doanh thu đạt hơn 19.521 tỷ đồng, tỷ lệ tổn thất điện năng 3,3%; công suất đỉnh Pmax đạt 1.652 MW, tăng 11,47%. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được kiểm soát tốt: SAIDI 520 phút, SAIFI 4,1 lần, đều đạt và vượt kế hoạch giao. Công ty đã tiếp nhận và giải quyết 18.672 yêu cầu cấp điện mới, thời gian xử lý trung bình chỉ 3,04 ngày, rút ngắn gần 4 ngày so với quy định. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%, mức cao hàng đầu trong Tổng công ty. Cho đến hiện tại, đơn vị đã lắp đặt 100% công tơ điện tử đo xa với 861.104 công tơ, tỷ lệ kết nối đo xa luôn đạt trên 98%, giúp nâng cao minh bạch chỉ số và hỗ trợ khách hàng theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày.

Năm 2025, dù liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng gay gắt và nhiều cơn bão lớn (số 3, 5, 6, 10, 11), công ty vẫn đảm bảo cung cấp điện liên tục nhờ chuẩn bị kỹ phương án vận hành và huy động lực lượng khắc phục nhanh sự cố. Thực hiện hiệu quả các chương trình: Điều chỉnh phụ tải (DR): 209/209 khách hàng lớn ký thỏa thuận, tổng công suất DR đạt 174,571 MW; Dịch chuyển phụ tải: Khung 12h–15h đạt 163.401 MW, khung 20h–23h đạt 109.279 MW; 100% cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết tiết kiệm điện; toàn tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 2% điện thương phẩm. Trong diễn tập cung ứng điện hè 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa huy động được 26,3 MW từ các máy phát Diesel của khách hàng – giải pháp hiệu quả khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn.

Sự đồng hành của chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân là tiền đề quan trọng để ngành điện tạo dựng những giá trị mới.

Đồng hành cùng khách hàng, người dân, công ty đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2025 như: Miễn phí kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện cho doanh nghiệp; vệ sinh TBA cho khách hàng lớn; tặng quà cho khách hàng 110kV và các doanh nghiệp tích cực tham gia điều chỉnh phụ tải (DR); hỗ trợ sửa chữa điện cho hộ nghèo, gia đình chính sách; thay thế đèn tiết kiệm và tuyên truyền an toàn điện.

Bước sang năm 2026, tốc độ tăng trưởng phụ tải dự báo tiếp tục cao, Pmax ước đạt 1.964 MW (tăng 19,6% so với 2025), thương phẩm dự kiến vượt 10.102 triệu kWh. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với công tác cấp điện, nhất là trong mùa nắng nóng. Công ty Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng kịch bản cung ứng điện từ 5% – 50% trong trường hợp thiếu nguồn; ưu tiên tối đa cho các phụ tải quan trọng về chính trị, an ninh – quốc phòng, dịch vụ thiết yếu. Công ty cũng đã đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ: Duy trì chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 4 ngày; Thu tiền điện đạt 100%, 100% giao dịch trực tuyến cấp độ 4; Doanh thu dịch vụ điện lực phấn đấu đạt 115 tỷ đồng; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm sự cố, tăng cường SCADA – đo xa – tự động hóa lưới. Công ty tiếp tục khuyến khích khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu; phối hợp các sở, ngành triển khai mô hình “Cơ quan xanh – Năng lượng sạch”, tạo bước chuyển mạnh mẽ về sử dụng năng lượng hiệu quả.

Với sự tin tưởng của khách hàng và quyết tâm của toàn thể CBCNV, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu cung cấp điện ổn định, chất lượng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Hùng Mạnh - Nguyễn Lương