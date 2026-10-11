Nam Định chia điểm với Ninh Bình; Ronaldo đối mặt án cấm thi đấu tới 6 tháng

CLB Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; MU cay đắng đánh rơi chiến thắng trước Tottenham, Chelsea thắng hủy diệt 5-1... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (11/10).

CLB Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều 10/10, CLB Công an Hà Nội (CAHN) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

CLB Công An Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: An ninh Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những đóng góp của các thế hệ và định hướng CLB tiếp tục giữ gìn bản sắc, nâng cao thành tích.

Từ khi được tái thành lập năm 2023, CAHN đã gặt hái nhiều vinh quang như vô địch V.League, Siêu Cúp quốc gia và trở thành CLB Việt Nam đầu tiên tranh tài tại vòng bảng AFC Champions League Elite.

Nhân sự kiện này, lãnh đạo Bộ Công an cũng công bố kế hoạch nâng cấp sân Hàng Đẫy thành công trình hiện đại, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho đội bóng Thủ đô vươn tầm quốc tế.

Vòng 3 V.League: Nam Định chia điểm với Ninh Bình, HAGL và Thanh Hóa thắng ấn tượng

Tối 10/10, vòng 3 V.League 2026-2027 chứng kiến trận hòa 1-1 đầy kịch tính giữa Nam Định và Ninh Bình trên sân Thiên Trường. Vào sân từ ghế dự bị, Hoàng Đức đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 57, nhưng Mạnh Quỳnh đã kịp lập công gỡ hòa cho chủ nhà ở phút 73, khiến Ninh Bình ngậm ngùi đánh mất ngôi đầu bảng.

Nam Định may mắn có bàn gỡ hòa sau khi bị thủng lưới ở đầu hiệp 2. Ảnh: Quang Đương

Trong khi đó, HAGL có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước SHB Đà Nẵng nhờ các pha lập công của Luann Agusto, Robson Reis và Matheus Lucas, qua đó giành 3 điểm đầu tiên ở mùa giải mới. Ở trận đấu cùng giờ, CLB Thanh Hóa xuất sắc đánh bại chủ nhà Hải Phòng 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Damoth, vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

MU cay đắng đánh rơi chiến thắng trước Tottenham, Chelsea thắng hủy diệt 5-1

Vòng 6 Ngoại hạng Anh chứng kiến những diễn biến đầy cảm xúc của các đội bóng lớn. Tại Old Trafford, Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi để Tottenham cầm hòa 1-1. Dù dẫn trước nhờ công của Bryan Mbeumo ở phút 74 và chơi hơn người từ phút 79 sau thẻ đỏ của Rodrigo Bentancur, “Quỷ đỏ” vẫn phải trả giá ở phút 90+2' khi Dominic Solanke đánh đầu gỡ hòa, giật lại 1 điểm quý giá cho đội khách.

Man Utd vùng lên ở nửa cuối hiệp hai. Ảnh: Getty

Ở trận đấu cùng giờ, Chelsea đã tìm lại mạch chiến thắng bằng màn vùi dập Bournemouth 5-1 ngay tại Stamford Bridge. Tân binh Jordan Henderson tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, kết hợp cùng các pha lập công của Joao Pedro giúp The Blues chấm dứt chuỗi trận thất vọng và tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Ronaldo đối mặt án cấm thi đấu tới 6 tháng sau vụ tự ý rời tuyển Bồ Đào Nha

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã chính thức khởi động quy trình kỷ luật khẩn cấp và duy trì lệnh đình chỉ thi đấu tạm thời đối với Cristiano Ronaldo. Quyết định này được đưa ra sau khi siêu sao 41 tuổi tự ý rời khỏi trại tập trung của đội tuyển quốc gia trước thềm trận đấu gặp Đan Mạch hồi đầu tháng 10, xuất phát từ mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV trưởng Jorge Jesus.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã chính thức khởi động quy trình kỷ luật khẩn cấp và duy trì lệnh đình chỉ thi đấu tạm thời đối với Cristiano Ronaldo.

Theo quy định kỷ luật của FPF, hành vi tự ý rời đội tuyển này có thể khiến chân sút sinh năm 1985 đối mặt với án phạt cấm thi đấu từ 1 đến 6 tháng kèm theo khoản tiền phạt. Trước đó, trong bức tâm thư giải thích sự việc, bản thân Ronaldo cũng tuyên bố sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật từ liên đoàn, đồng thời bỏ ngỏ khả năng trở lại ĐTQG trong tương lai nếu vẫn duy trì tốt phong độ.

HS