Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Nam Định chia điểm với Ninh Bình; Ronaldo đối mặt án cấm thi đấu tới 6 tháng

HS
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - CLB Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; MU cay đắng đánh rơi chiến thắng trước Tottenham, Chelsea thắng hủy diệt 5-1... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (11/10).

Nam Định chia điểm với Ninh Bình; Ronaldo đối mặt án cấm thi đấu tới 6 tháng

CLB Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; MU cay đắng đánh rơi chiến thắng trước Tottenham, Chelsea thắng hủy diệt 5-1... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (11/10).

CLB Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều 10/10, CLB Công an Hà Nội (CAHN) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nam Định chia điểm với Ninh Bình; Ronaldo đối mặt án cấm thi đấu tới 6 tháng

CLB Công An Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: An ninh Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những đóng góp của các thế hệ và định hướng CLB tiếp tục giữ gìn bản sắc, nâng cao thành tích.

Từ khi được tái thành lập năm 2023, CAHN đã gặt hái nhiều vinh quang như vô địch V.League, Siêu Cúp quốc gia và trở thành CLB Việt Nam đầu tiên tranh tài tại vòng bảng AFC Champions League Elite.

Nhân sự kiện này, lãnh đạo Bộ Công an cũng công bố kế hoạch nâng cấp sân Hàng Đẫy thành công trình hiện đại, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho đội bóng Thủ đô vươn tầm quốc tế.

Vòng 3 V.League: Nam Định chia điểm với Ninh Bình, HAGL và Thanh Hóa thắng ấn tượng

Tối 10/10, vòng 3 V.League 2026-2027 chứng kiến trận hòa 1-1 đầy kịch tính giữa Nam Định và Ninh Bình trên sân Thiên Trường. Vào sân từ ghế dự bị, Hoàng Đức đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 57, nhưng Mạnh Quỳnh đã kịp lập công gỡ hòa cho chủ nhà ở phút 73, khiến Ninh Bình ngậm ngùi đánh mất ngôi đầu bảng.

Nam Định chia điểm với Ninh Bình; Ronaldo đối mặt án cấm thi đấu tới 6 tháng

Nam Định may mắn có bàn gỡ hòa sau khi bị thủng lưới ở đầu hiệp 2. Ảnh: Quang Đương

Trong khi đó, HAGL có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước SHB Đà Nẵng nhờ các pha lập công của Luann Agusto, Robson Reis và Matheus Lucas, qua đó giành 3 điểm đầu tiên ở mùa giải mới. Ở trận đấu cùng giờ, CLB Thanh Hóa xuất sắc đánh bại chủ nhà Hải Phòng 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Damoth, vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

MU cay đắng đánh rơi chiến thắng trước Tottenham, Chelsea thắng hủy diệt 5-1

Vòng 6 Ngoại hạng Anh chứng kiến những diễn biến đầy cảm xúc của các đội bóng lớn. Tại Old Trafford, Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi để Tottenham cầm hòa 1-1. Dù dẫn trước nhờ công của Bryan Mbeumo ở phút 74 và chơi hơn người từ phút 79 sau thẻ đỏ của Rodrigo Bentancur, “Quỷ đỏ” vẫn phải trả giá ở phút 90+2' khi Dominic Solanke đánh đầu gỡ hòa, giật lại 1 điểm quý giá cho đội khách.

Nam Định chia điểm với Ninh Bình; Ronaldo đối mặt án cấm thi đấu tới 6 tháng

Man Utd vùng lên ở nửa cuối hiệp hai. Ảnh: Getty

Ở trận đấu cùng giờ, Chelsea đã tìm lại mạch chiến thắng bằng màn vùi dập Bournemouth 5-1 ngay tại Stamford Bridge. Tân binh Jordan Henderson tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, kết hợp cùng các pha lập công của Joao Pedro giúp The Blues chấm dứt chuỗi trận thất vọng và tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Ronaldo đối mặt án cấm thi đấu tới 6 tháng sau vụ tự ý rời tuyển Bồ Đào Nha

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã chính thức khởi động quy trình kỷ luật khẩn cấp và duy trì lệnh đình chỉ thi đấu tạm thời đối với Cristiano Ronaldo. Quyết định này được đưa ra sau khi siêu sao 41 tuổi tự ý rời khỏi trại tập trung của đội tuyển quốc gia trước thềm trận đấu gặp Đan Mạch hồi đầu tháng 10, xuất phát từ mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV trưởng Jorge Jesus.

Nam Định chia điểm với Ninh Bình; Ronaldo đối mặt án cấm thi đấu tới 6 tháng

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã chính thức khởi động quy trình kỷ luật khẩn cấp và duy trì lệnh đình chỉ thi đấu tạm thời đối với Cristiano Ronaldo.

Theo quy định kỷ luật của FPF, hành vi tự ý rời đội tuyển này có thể khiến chân sút sinh năm 1985 đối mặt với án phạt cấm thi đấu từ 1 đến 6 tháng kèm theo khoản tiền phạt. Trước đó, trong bức tâm thư giải thích sự việc, bản thân Ronaldo cũng tuyên bố sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật từ liên đoàn, đồng thời bỏ ngỏ khả năng trở lại ĐTQG trong tương lai nếu vẫn duy trì tốt phong độ.

HS

Từ khóa:

#Lương Tam Quang #Huân chương lao động hạng nhất #Chủ tịch nước #Thể thao #Champions league #Đội bóng #Tổng bí thư #Hà nội #Thành tích #Biểu dương #Chiến thắng #HAGL #Tottenham #Chelsea #Ninh bình #Hủy diệt #Jordan Henderson

Chủ đề Bản tin thể thao

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Sôi nổi Hội thi thể thao TYM Cụm 04 năm 2026

Sôi nổi Hội thi thể thao TYM Cụm 04 năm 2026

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/10, Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) Chi nhánh Thanh Hóa và Chi nhánh Nam Thanh Hóa tổ chức Hội thi thể thao Cụm 04 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập TYM (7/1/1992 - 7/1/2027) và kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên...
Thanh Hóa hướng đến mục tiêu có điểm trên sân Lạch Tray

Thanh Hóa hướng đến mục tiêu có điểm trên sân Lạch Tray

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng ở vòng 4 V.League 2026/2027, CLB Thanh Hóa hướng đến mục tiêu giành ít nhất 1 điểm. Dù gặp những khó khăn về lực lượng và vừa bị loại khỏi Cúp Quốc gia, tinh thần quyết tâm cùng sự chuẩn bị tích cực là cơ...
Sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới

Sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Với Thanh Hóa, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khởi tranh vào tháng 11 tới không chỉ là cuộc đua giành huy chương mà còn là dịp để khẳng định chất lượng đào tạo, chiều sâu lực lượng và vị thế của thể thao thành tích cao tỉnh nhà. Mục tiêu đạt...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh