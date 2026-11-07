Mỹ yêu cầu Trung Quốc thực hiện cam kết về đất hiếm và nông sản

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Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Trung Quốc khẩn trương thực hiện các cam kết trong thỏa thuận thương mại đạt được tại Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 11/2025, đặc biệt là cung ứng đất hiếm, khoáng sản quan trọng và mua nông sản Mỹ, trước thềm các cuộc gặp dự kiến giữa lãnh đạo hai nước.

Ngày 6/11, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết Washington đã đưa ra yêu cầu trên trong cuộc điện đàm cùng ngày giữa Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.

Theo thông báo của các cơ quan Mỹ, trong cuộc điện đàm, ông Greer nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung Quốc triển khai đầy đủ và thực chất các cam kết đã đưa ra, đặc biệt trong lĩnh vực mua nông sản, cung ứng đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác.

Cuộc điện đàm diễn ra trước hai cuộc gặp dự kiến trong năm nay giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bên lề Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến trong hai ngày 18-19/11 và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Miami ngày 14-15/12.

Ông Greer cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng với Trung Quốc, đồng thời giám sát việc thực hiện các cam kết trước đây nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho nông dân, chủ trang trại, nhà sản xuất và người lao động Mỹ.

Trong thời gian qua, ông Greer, ông Bessent cùng một số quan chức Mỹ nhiều lần bày tỏ quan ngại về những khó khăn mà các doanh nghiệp nước này gặp phải trong việc tiếp cận nguồn cung đất hiếm và các khoáng sản quan trọng từ Trung Quốc theo thỏa thuận Busan. Thỏa thuận này được thiết kế nhằm dỡ bỏ những hạn chế được hai bên áp dụng trong năm 2025, giữa lúc căng thẳng thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng.

Thỏa thuận thương mại Busan, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/1/2027, quy định mức thuế bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc được áp dụng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump ở mức khoảng 20%. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh cam kết mua 25 triệu tấn đậu tương Mỹ mỗi năm trong 3 năm tới, đồng thời tăng nhập khẩu các mặt hàng nông sản khác của Mỹ thêm 17 tỷ USD.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Bessent nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung Quốc thực hiện đầy đủ và ngay lập tức các cam kết, đồng thời cho biết đã nêu quan ngại về một số động thái gần đây của Bắc Kinh. Ông khẳng định tiến triển trong quan hệ thương mại phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể. Bộ Tài chính Mỹ cũng tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ việc Trung Quốc thực hiện thỏa thuận.

Thanh Hằng