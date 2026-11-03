Mỹ và Venezuela thảo luận cải cách, hướng tới tổ chức bầu cử

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa có cuộc hội đàm với người đồng cấp Venezuela Oliver Blanco tại Washington, tập trung thảo luận tiến trình hòa giải chính trị và các cải cách thể chế nhằm tạo nền tảng cho việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do, công bằng và đáng tin cậy tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tại cuộc gặp ngày 2/11, hai bên đã trao đổi về những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa giải do Venezuela chủ trì, trong đó có các cải cách thể chế nhằm chuẩn bị cho các cuộc bầu cử trong tương lai. Ngoại trưởng Rubio cũng nhấn mạnh kế hoạch 3 giai đoạn của Tổng thống Donald Trump đối với Venezuela, gồm ổn định tình hình, phục hồi kinh tế và hòa giải chính trị, tiến tới chuyển đổi dân chủ. Ông đồng thời kêu gọi Caracas tiếp tục trả tự do cho những tù nhân chính trị còn bị giam giữ.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy chính quyền lâm thời của Tổng thống Delcy Rodríguez và các lực lượng đối lập đẩy nhanh tiến trình chuẩn bị bầu cử. Theo AP, khoảng hai tuần trước, chính quyền Venezuela và một số đại diện đối lập đã thống nhất khuôn khổ cải cách hệ thống bầu cử, hướng tới tổ chức bầu cử tự do, công bằng trong năm 2027, song chưa ấn định thời điểm cụ thể.

Trước đó, ngày 26/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng hệ thống bầu cử hiện nay của Venezuela tạo điều kiện cho gian lận và cần được thay thế. Theo Reuters, Washington đang thúc đẩy thành lập tòa án tối cao mới và cải tổ hội đồng bầu cử nhằm xây dựng khuôn khổ bầu cử đáng tin cậy. Trong khi đó, lãnh đạo đối lập María Corina Machado cho biết, Mỹ đề xuất tổ chức bầu cử tổng thống tại Venezuela vào năm 2027. Tuy nhiên, phong trào Vente Venezuela của bà Machado không tham gia các cuộc đàm phán cải cách bầu cử hiện nay.

Bên cạnh vấn đề chính trị, Ngoại trưởng Oliver Blanco cũng có cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, hai bên đã trao đổi về các diễn biến tại Venezuela và cơ hội thúc đẩy kế hoạch phục hồi kinh tế, trong đó chú trọng tăng sản lượng năng lượng, khôi phục kết nối của lĩnh vực tài chính Venezuela với hệ thống tài chính quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài.

Ông Blanco được Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Venezuela ngày 29/10, thay ông Félix Plasencia. Các cuộc tiếp xúc tại Washington đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa chính quyền Mỹ và chính phủ lâm thời Venezuela, sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro hồi tháng 1/2026 và đưa ông tới New York để đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Minh Phương