Mỹ tuyên bố sẽ cắt nguồn lực của Tổng thống Venezuela và các băng đảng ma túy

Ngày 23/12, tại Liên Hợp Quốc, Mỹ tuyên bố sẽ áp dụng và thực thi các biện pháp trừng phạt “tối đa” nhằm cắt nguồn lực của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, trong khi Nga cảnh báo rằng các quốc gia khác ở Mỹ Latinh có thể là mục tiêu tiếp theo.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Usun.usmission.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, Đại sứ Mỹ Mike Waltz cho rằng, “mối đe dọa nghiêm trọng nhất” đối với Tây Bán cầu và Mỹ đến từ các nhóm khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Ông khẳng định, các tàu chở dầu bị trừng phạt là “huyết mạch kinh tế chủ yếu” của ông Maduro và chính quyền mà Mỹ cho là bất hợp pháp, đồng thời cáo buộc các tàu này tài trợ cho Cartel de los Soles.

Trước đó, Washington đã liệt Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, cáo buộc nhóm này tham gia buôn lậu ma túy vào Mỹ và cho rằng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đứng đầu tổ chức. Chính quyền Caracas phản đối quyết định này, gọi đây là “vô lý” và khẳng định nhóm trên “không tồn tại”.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cảnh báo, hành động của Mỹ “có thể trở thành khuôn mẫu cho các hành động sử dụng vũ lực trong tương lai nhằm vào các quốc gia Mỹ Latinh”.

Phía Trung Quốc kêu gọi Mỹ “ngay lập tức chấm dứt các hành động liên quan và tránh làm leo thang căng thẳng”.

Về phần mình, Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Samuel Moncada nhấn mạnh, không tồn tại bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào ở Caribbean, cho rằng việc Mỹ viện dẫn Điều 51 của Hiến chương LHQ để biện minh cho hành động của mình là “phi lý”, đồng thời khẳng định: “Mối đe dọa không phải là Venezuela, mà là chính phủ Mỹ”.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: El Periódico de Ceuta.

Ngày 22/12, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cảnh báo các biện pháp phong tỏa và bắt giữ tàu dầu của nước này không chỉ tổn hại Venezuela mà còn gây biến động thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Mỹ Latinh, Caribbean và các quốc gia dễ bị tổn thương, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động có trách nhiệm.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.