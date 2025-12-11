Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh Tây Bán cầu, bước chuyển lịch sử trong cơ cấu chỉ huy

Ngọc Liên
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Chiến tranh Mỹ vừa ra thông cáo báo chí cho biết cơ quan này đã chính thức ra mắt Bộ Tư lệnh Tây Bán cầu (West-Hemcom) tại một buổi lễ được tổ chức gần đây ở căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina.

Bộ Chiến tranh Mỹ vừa ra thông cáo báo chí cho biết cơ quan này đã chính thức ra mắt Bộ Tư lệnh Tây Bán cầu (West-Hemcom) tại một buổi lễ được tổ chức gần đây ở căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina.

Trụ sở Bộ Chiến tranh Mỹ (Lầu Năm Góc) tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, hợp nhất ba bộ tư lệnh chủ chốt, gồm Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Nam Mỹ thành một bộ chỉ huy tác chiến cấp 4 sao duy nhất.

Thông cáo ngày 10/12 của Lầu Năm góc nhấn mạnh việc thành lập Bộ Tư lệnh mới là một phần trong chiến lược hiện đại hóa sâu rộng nhằm cải thiện cơ cấu chỉ huy, tăng tính linh hoạt và khả năng phản ứng trước các thách thức an ninh trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp.

Bộ Tư lệnh Tây Bán cầu sẽ trở thành Bộ Tư lệnh tác chiến cấp chiến trường, chịu trách nhiệm giám sát mọi kế hoạch, bố trí lực lượng, chiến dịch và năng lực răn đe của Lục quân Mỹ. Tư lệnh Lục quân Mỹ, Tướng Randy George, nhấn mạnh bộ tư lệnh mới được thành lập phù hợp với môi trường hiện nay, đồng thời giúp loại bỏ sự chồng chéo, tối ưu hóa nguồn lực. Việc hợp nhất này được kỳ vọng giúp quân đội Mỹ nâng cao khả năng phản ứng nhanh, đảm bảo an ninh quốc phòng nội địa và củng cố các liên minh quân sự quan trọng.

Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh Tây Bán cầu sẽ đạt năng lực hoạt động ban đầu vào tháng 2/2026 và chính thức đảm nhận vai trò hỗ trợ Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Nam Mỹ. Hai đơn vị này sẽ ngừng hoạt động sau giai đoạn trên. Bộ tư lệnh mới dự kiến đạt năng lực hoạt động toàn diện vào mùa hè 2026.

Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh Tây Bán cầu, bước chuyển lịch sử trong cơ cấu chỉ huy

Tướng Joseph A. Ryan được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tây Bán cầu Mỹ. Ảnh: Hawaii Public Radio.

Được biết, Tướng Joseph A. Ryan được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tây Bán cầu West-Hemcom. Ông từng giữ chức Phó tham mưu trưởng phụ trách Tác chiến, Kế hoạch và Huấn luyện của Lục quân Mỹ.

Ngọc Liên

War.gov/Xinhua

