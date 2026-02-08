Washington chuẩn bị cuộc gặp Netanyahu - Trump, trọng tâm hồ sơ Iran

Văn phòng Thủ tướng Israel tối 7/2 thông báo, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến tới Washington trong tuần tới để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump với nội dung trọng tâm xoay quanh vấn đề Iran và các diễn biến ngoại giao gần đây, trong bối cảnh các kênh tiếp xúc giữa Mỹ và Iran đang được nối lại, thu hút sự quan tâm của nhiều bên liên quan.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến tới Washington trong tuần tới để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: KSL NewsRadio.

Thông cáo của phía Israel cho thấy, Tel Aviv theo dõi sát tiến trình trao đổi giữa Washington và Tehran, đồng thời nêu quan điểm rằng, bất kỳ khuôn khổ thỏa thuận nào trong tương lai cũng cần đề cập tới chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng như vấn đề hỗ trợ của Tehran đối với các lực lượng vũ trang đồng minh tại khu vực. Theo phía Israel, đây là những yếu tố có liên quan trực tiếp tới môi trường an ninh khu vực và cần được xem xét trong tổng thể các cuộc thảo luận.

Một số nguồn tin truyền thông Israel cho biết, ông Netanyahu có thể khởi hành sang Mỹ từ ngày 10/2, tiến hành làm việc với Tổng thống Mỹ trong ngày 11/2 và rời Washington sau đó, trước khi trở về Israel ngày 13/2. Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên được dẫn lời nói rằng lịch trình ban đầu của chuyến thăm dự kiến diễn ra muộn hơn, song đã được điều chỉnh sớm theo đề nghị từ phía Israel. Thông tin liên quan thời điểm cụ thể của chuyến đi hiện chưa được các bên xác nhận chính thức.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran được cho là đang chuẩn bị cho vòng tiếp xúc mới liên quan hồ sơ hạt nhân. Trước đó, hai bên đã tiến hành cuộc gặp cấp cao tại Oman ngày 6/2. Các động thái ngoại giao xoay quanh hồ sơ Iran hiện được theo dõi sát trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu được đánh giá là một phần trong các tham vấn song phương giữa Mỹ và Israel, đồng thời phản ánh sự quan tâm của các bên đối với tiến trình đối thoại đang diễn ra, trong đó các vấn đề an ninh, ổn định khu vực và định hướng xử lý khác biệt tiếp tục là nội dung được chú ý.

Đặc phái viên Mỹ về các sứ mệnh hòa bình Steve Witkoff và ông Jared Kushner thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: AP News.

Cùng ngày 7/2, Quân đội Mỹ thông báo, hai nhà đàm phán hàng đầu của Tổng thống Donald Trump về vấn đề Iran là Đặc phái viên Mỹ về các sứ mệnh hòa bình Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Ả Rập. Các nhà phân tích cho rằng, chuyến thăm là lời nhắc nhở rõ ràng, rằng chính quyền ông Trump vẫn đang duy trì quân sự đáng kể ở Trung Đông. Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực trong vài tuần qua và đến nay vẫn để ngỏ khả năng tấn công Iran.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP News.