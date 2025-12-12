Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Israel cấm toàn bộ học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Giáo dục Israel ngày 11/12 thông báo sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026.

Israel cấm toàn bộ học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Giáo dục Israel ngày 11/12 thông báo sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026.

Israel cấm toàn bộ học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Các em học sinh đến trường tại thị trấn Mevaseret Zion của Israel, ngày 1/9. (Ảnh: The Jerusalem Post)

Theo quy định mới, học sinh sẽ không được phép sử dụng điện thoại ở bất kỳ khu vực nào trong khuôn viên trường. Tại Israel, bậc tiểu học thường gồm các khối từ lớp 1 đến lớp 6.

Bộ Giáo dục Israel cho biết quyết định nêu trên nhằm mục đích “tạo ra một môi trường giúp học sinh phát triển và nâng cao kỹ năng xã hội - cảm xúc, cải thiện bầu không khí giáo dục và thúc đẩy khả năng tập trung học tập tốt hơn.”

Cơ quan này đã xem xét các công trình nghiên cứu quốc tế và xu hướng toàn cầu về tác động của điện thoại thông minh đối với sức khỏe tinh thần, kỹ năng xã hội và kết quả học tập của học sinh trước khi ban hành chính sách.

Bộ trưởng Giáo dục Israel - ông Yoav Kisch - nhấn mạnh việc hạn chế sử dụng điện thoại sẽ “giúp trẻ em tương tác thực sự với nhau, giảm thiểu các yếu tố gây xao nhãng và tăng cường kết nối tự nhiên giữa học sinh mà không phụ thuộc vào màn hình.”

Ông khẳng định chính sách này dựa trên nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước, hướng tới “một môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh.”

Theo Bộ Giáo dục Israel, sáng kiến được phê duyệt sau quá trình tham vấn với các nhóm phụ huynh, chính quyền địa phương và Công đoàn Giáo viên Israel.

Xu hướng cấm điện thoại trong trường học đang gia tăng trên thế giới trong bối cảnh việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội ở trẻ em ngày càng phổ biến.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi nhận đến cuối năm 2024, khoảng 40% hệ thống giáo dục toàn cầu đã áp dụng một hình thức cấm điện thoại nào đó, tăng so với mức 30% của năm 2023.

Nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp hạn chế tương tự. Ví dụ, Brazil cấm điện thoại trong toàn bộ các trường công và trường tư; Chile cấm thiết bị thông minh trong giờ học ở cấp tiểu học và trung học cơ sở; Australia áp dụng lệnh cấm truy cập mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi; và nhiều nước châu Âu như Pháp, Hungary, Hà Lan cũng ban hành các mức độ hạn chế khác nhau./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Israel #Trường Tiểu học #Sử dụng điện #Học sinh tiểu học #Bộ giáo dục #Điện thoại di động #Điện thoại thông minh #Chính quyền địa phương #Công trình nghiên cứu #Thiết bị thông minh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nga vừa giới thiệu 3 lô vaccine ung thư thử nghiệm đầu tiên, được phát triển tại Viện Gamaleya ở Moscow, nơi từng tạo ra vaccine COVID-19 Sputnik V. Đây là loại vaccine điều trị ung thư dựa trên công nghệ mRNA, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tùy...
Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tạp chí Time đã công bố lựa chọn “Architects of AI” (kiến trúc sư AI) là Nhân vật của năm 2025, nhằm ghi nhận tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của AI đối với truyền thông, chính trị, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Đây là lần đầu tiên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh