Mỹ gia tăng sức ép kinh tế với Iran, Saudi Arabia cáo buộc Tehran thúc đẩy Houthi tấn công

Ngày 15/10 Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào những cá nhân, tổ chức có liên hệ với Iran, trong khi Saudi Arabia cáo buộc Tehran khuyến khích lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Những diễn biến trên cho thấy sức ép kinh tế và căng thẳng an ninh liên quan Iran tiếp tục gia tăng tại Trung Đông.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, danh sách trừng phạt mới gồm 10 tổ chức và 16 cá nhân, trong đó có Ngân hàng Phát triển Iraq (IDB). Washington cáo buộc ngân hàng này duy trì quan hệ với các cơ quan thuộc Chính phủ Iran và những nhóm dân quân tại Iraq, đồng thời lợi dụng cơ chế chuyển tiền bằng USD đã bị giải thể để hỗ trợ các hoạt động bị cho là né tránh trừng phạt.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào những nguồn thu mà Washington cho là bất hợp pháp của Iran và các mạng lưới hỗ trợ Tehran chuyển tiền. Mỹ cũng cảnh báo các quốc gia, doanh nghiệp tiếp tục giao dịch với Iran có thể phải đối mặt với những hậu quả đáng kể.

Trong khi đó, tại Cairo ngày 15/10, Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia phụ trách ngoại giao công chúng Rayed Krimly cáo buộc Iran khuyến khích Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Theo ông, các mục tiêu bị nhắm tới trong hơn một tuần qua gồm sân bay quốc tế Riyadh, trụ sở tập đoàn dầu khí Aramco cùng các cơ sở hàng không, dầu khí và quân sự khác.

Ông Krimly cho biết ít nhất 19 người, trong đó có công dân nước ngoài, đã thiệt mạng trong các vụ tấn công. Người phát ngôn liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cũng nói rằng, sân bay quốc tế Quốc vương Khalid tại Riyadh đã bị nhắm mục tiêu 20 lần trong tháng này.

Các cáo buộc của Saudi Arabia chưa được xác minh độc lập trong những thông tin được công bố. Diễn biến trên diễn ra khi Mỹ tiếp tục gây sức ép kinh tế với Iran, còn tình hình an ninh khu vực đặt ra thách thức đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm hạn chế xung đột lan rộng.

Lê Hà.