Mỹ công bố gói đầu tư 6 tỷ USD thúc đẩy nghiên cứu khoa học và AI

Nhà Trắng vừa công bố gói đầu tư lớn trị giá 6 tỷ USD nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ tiên tiến và mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là bước đi mới nhất trong khuôn khổ sáng kiến " Sứ mệnh Genesis" do Tổng thống Donald Trump phát động.

Tin liên quan: Nghị sỹ Mỹ kêu gọi quốc hội phê duyệt khoản tài trợ 32 tỷ USD cho nghiên cứu AI

Thông báo được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Khoa học AI ở Nhà Trắng, sau báo cáo của Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng công bố hồi tháng 7 nhằm mở ra “Kỷ nguyên vàng của đổi mới sáng tạo Mỹ”.

Một trọng tâm của kế hoạch là mở rộng Sứ mệnh Genesis, chương trình sử dụng AI để tăng tốc nghiên cứu khoa học, tự động hóa phòng thí nghiệm, rút ngắn thời gian thử nghiệm và thúc đẩy đột phá trong các lĩnh vực như năng lượng, y sinh, vật liệu, công nghệ chiến lược và an ninh quốc gia.

Trong tổng số vốn nói trên, 11 tập đoàn công nghệ hàng đầu cam kết đóng góp 2,4 tỷ USD dưới dạng tín dụng điện toán đám mây và phần mềm cho Liên minh Sứ mệnh Genesis, hỗ trợ hơn 15 cơ quan liên bang giải quyết các thách thức khoa học và công nghệ quốc gia.

Đáng chú ý, Tập đoàn Nvidia cam kết 1 tỷ USD, AMD đóng góp 500 triệu USD, OpenAI đóng góp 200 triệu USD. Anthropic và Google mỗi bên cam kết 150 triệu USD; AMP và Emerald AI mỗi bên tài trợ 100 triệu USD. Tám cơ quan, doanh nghiệp còn lại gồm Amazon Web Services (AWS), Armada, Crusoe và Micron mỗi đơn vị đóng góp 50 triệu USD.

Bộ Quốc phòng Mỹ thành lập khung đánh giá năng lực các phòng thí nghiệm, đồng thời chi tới 350 triệu USD cho các sáng kiến tính toán lượng tử phục vụ an ninh quốc gia. Cùng ngày, Bộ Năng lượng Mỹ công bố khoản tài trợ 159 triệu USD cho giai đoạn II của dự án Sứ mệnh Genesis, 96 triệu USD cho các nhà nghiên cứu trẻ và chương trình học bổng tiến sĩ, cùng nỗ lực phát triển máy tính lượng tử chịu lỗi.

Cũng tại hội nghị, Tổng thống Donald Trump đã trao Huân chương Quốc gia về Công nghệ - Đổi mới sáng tạo và Huân chương Quốc gia về Khoa học cho 6 nhà lãnh đạo công nghệ xuất sắc, trong đó có Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk.

Thanh Giang