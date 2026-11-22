Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chưa có kế hoạch triển khai quân tới Yemen

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 21/11 khẳng định Ankara chưa có kế hoạch đưa quân tới Yemen, đồng thời cho biết nước này đang hỗ trợ tăng cường năng lực phòng thủ cho Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng với Pakistan.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TGRT Haber, ông Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ kỹ thuật về phòng không và tác chiến điện tử cho Ả Rập Xê Út, song chưa có quyết định triển khai quân đội tới Yemen.

Đề cập đến Liên minh Phòng thủ Mecca gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út, ông Fidan nhấn mạnh cơ chế này không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào mà hướng tới củng cố lòng tin, tăng cường phối hợp phòng thủ và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các thành viên. Theo ông, việc thực hiện các cam kết phòng thủ phải căn cứ vào đánh giá nguy cơ, chia sẻ thông tin tình báo và kế hoạch cụ thể, đồng thời tuân thủ các thủ tục pháp lý, trong đó có sự chấp thuận của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Về tình hình Yemen, Ngoại trưởng Fidan nhận định các chiến dịch quân sự của Mỹ, Anh và một số nước châu Âu nhằm vào lực lượng Houthi chưa thể chấm dứt hoạt động của lực lượng này. Các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải tại eo biển Bab el-Mandeb tiếp tục làm gia tăng bất ổn khu vực và đe dọa vận tải biển quốc tế.

Bên cạnh hợp tác quốc phòng, Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy các cơ chế đối thoại khu vực, trong đó có nhóm R4 gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan và Ả Rập Xê Út, cùng nhóm E4 gồm Pháp, Đức, Italy và Vương quốc Anh. Ông Fidan cho biết các cơ chế này nhằm tăng cường phối hợp, chủ động ứng phó với những thách thức an ninh. Ankara đang xúc tiến tổ chức cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhóm tại Berlin (Đức) trong tháng 12 tới.

Liên quan đến an ninh hàng hải, ông Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất xây dựng một tuyên bố quốc tế có tính ràng buộc nhằm bảo đảm hoạt động vận tải thương mại thông suốt qua các tuyến hàng hải chiến lược. Ông cũng cảnh báo nguy cơ đối với vận tải biển tại Biển Đen gia tăng khi nhiều tàu thuyền liên tục trở thành mục tiêu tấn công.

Minh Phương