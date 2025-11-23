Mỹ chuẩn bị chiến dịch mới tại Venezuela giữa căng thẳng an ninh hàng không

Ngày 23/11, các quan chức Mỹ cho biết Washington sắp triển khai các chiến dịch chống ma túy tiếp theo tại Venezuela, động thái có thể làm leo thang căng thẳng với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donal Trump và tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro. Ảnh: AFP.

Theo nguồn tin, các hoạt động bí mật này được coi là bước mở đầu trong nỗ lực mới nhằm chống lại các mạng lưới buôn lậu ma túy và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý. “Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng mọi nguồn lực của Mỹ để ngăn chặn ma túy tràn vào đất nước và bảo vệ an ninh quốc gia”, một quan chức giấu tên khẳng định.

Trong bối cảnh này, nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy các chuyến bay khởi hành từ Venezuela sau cảnh báo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) về “tình huống nguy hiểm tiềm ẩn” khi bay qua quốc gia Nam Mỹ này.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Colombia cũng cảnh báo rủi ro xung quanh sân bay quốc tế Maiquetia, do tình hình an ninh suy giảm và hoạt động quân sự gia tăng.

Nhiều hãng hàng không hủy chuyến bay khởi hành từ Venezuela sau cảnh báo của Mỹ. Ảnh: AP.

Ngày 22/11, hãng Gol (Brazil), Avianca (Colombia) và TAP Air Portugal (Bồ Đào Nha) thông báo hủy chuyến bay từ Caracas. Iberia (Tây Ban Nha) cũng đình chỉ các chuyến bay đến Caracas từ 24/11 cho đến khi có thông báo mới. Các hãng hàng không nhấn mạnh quyết định dựa trên đánh giá an toàn từ cơ quan chức năng Mỹ.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã đẩy mạnh hiện diện quân sự tại Caribe, bao gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu chiến khác và nhiều máy bay F-35. Động thái này được giới quan sát đánh giá là tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ tới Caracas, đồng thời thể hiện quyết tâm của Washington trong cuộc chiến chống ma túy và duy trì an ninh hàng hải – hàng không trong khu vực.

Các chuyên gia nhận định, sự kết hợp giữa chiến dịch chống ma túy và cảnh báo hàng không quốc tế phản ánh chiến lược đa chiều của Mỹ, vừa tăng áp lực ngoại giao – kinh tế lên Venezuela, vừa củng cố khả năng triển khai quân sự nếu cần thiết.

Thu Uyên

Nguồn: Aljazeera. CNN