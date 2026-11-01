Mỹ chưa quyết định nối lại hành động quân sự nhằm vào Iran

Ngày 31/10 Mỹ chưa đưa ra quyết định về khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, trong khi Tehran đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao thông qua Qatar và cảnh báo có thể xem xét lại việc tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu xung đột tái diễn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump chưa quyết định có tiến hành thêm hành động quân sự nhằm vào Iran hay không. Phát biểu bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Atlanta, bang Georgia, ông Rubio khẳng định Washington có khả năng thực hiện các mục tiêu quân sự nếu cần thiết, nhưng vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Trước đó, Tổng thống Trump nhận định xung đột với Iran có thể sớm kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không chấp nhận việc Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về phía Iran, các đại diện nước này ngày 31/10 đã tiến hành trao đổi với các nhà trung gian Qatar tại thủ đô Doha nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng. Cuộc tiếp xúc diễn ra sau hơn 12 giờ thảo luận giữa hai bên tại Tehran. Theo Reuters, Qatar đề xuất kế hoạch 7 ngày nhằm xây dựng lòng tin giữa Washington và Tehran trước khi tiến tới các cuộc đàm phán rộng hơn. Tuy nhiên, một quan chức Iran cho rằng đề xuất này chưa đáp ứng các yêu cầu của nước này.

Tehran cũng đưa ra các điều kiện riêng, trong đó có yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấp thuận một tuyến hàng hải do Iran hậu thuẫn qua eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch gặp trực tiếp các quan chức Mỹ. Ông khẳng định các điều kiện của Iran đã được nêu rõ và các bên trung gian vẫn đang tiếp tục tham vấn. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này đánh giá những nỗ lực của Washington nhằm mở ra cơ hội đối thoại là tín hiệu tích cực.

Đáng chú ý, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran có thể xem xét lại việc tiếp tục tham gia NPT nếu Mỹ phát động một cuộc chiến mới. Ông nhấn mạnh Iran yêu cầu các bên công nhận đầy đủ những quyền của nước này theo hiệp ước trước khi thảo luận về chương trình hạt nhân. Đây là cảnh báo về khả năng xem xét lại, chưa phải quyết định chính thức của Tehran.

Những diễn biến trên cho thấy các kênh trung gian vẫn đang được duy trì, song bất đồng về điều kiện đàm phán và vấn đề hạt nhân tiếp tục là trở ngại đối với nỗ lực giảm căng thẳng giữa hai nước.

Lê Hà.