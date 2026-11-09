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Mỹ, Armenia và Azerbaijan thành lập nhóm công tác về tuyến giao thông hòa bình TRIPP

Lê Hà.
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Mỹ, Armenia và Azerbaijan đã nhất trí triển khai các cuộc họp ba bên nhằm thúc đẩy kế hoạch xây dựng tuyến giao thông mang tên “Tuyến đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế” (TRIPP), tập trung trước mắt vào các vấn đề vận tải và truyền tải điện. Đây được xem là bước tiếp theo trong nỗ lực tăng cường kết nối khu vực Nam Kavkaz sau thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan.

Mỹ, Armenia và Azerbaijan thành lập nhóm công tác về tuyến giao thông hòa bình TRIPP

Mỹ, Armenia và Azerbaijan đã nhất trí triển khai các cuộc họp ba bên nhằm thúc đẩy kế hoạch xây dựng tuyến giao thông mang tên “Tuyến đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế” (TRIPP), tập trung trước mắt vào các vấn đề vận tải và truyền tải điện. Đây được xem là bước tiếp theo trong nỗ lực tăng cường kết nối khu vực Nam Kavkaz sau thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan.

Mỹ, Armenia và Azerbaijan thành lập nhóm công tác về tuyến giao thông hòa bình TRIPP

Theo thông tin do Bộ Ngoại giao Armenia công bố, quan chức và chuyên gia kỹ thuật của ba nước đã khởi động các nhóm công tác ba bên để tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng tuyến giao thông đa phương thức. Các cuộc họp sẽ tập trung giải quyết những vấn đề kỹ thuật, tạo cơ sở cho các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Hai nhóm công tác đầu tiên phụ trách lĩnh vực vận tải và truyền tải điện. Bộ Ngoại giao Armenia đánh giá đây là bước quan trọng nhằm thúc đẩy ổn định lâu dài, phát triển kinh tế, tăng cường kết nối khu vực và mở rộng hoạt động thương mại.

Dự án TRIPP được hình thành trên cơ sở Tuyên bố chung về kết quả hội nghị thượng đỉnh hòa bình ngày 8/8/2025 tại Washington, do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Tuyến đường dự kiến dài khoảng 43 km, đi qua miền Nam Armenia, kết nối phần lãnh thổ chính của Azerbaijan với vùng lãnh thổ tách rời Nakhchivan, từ đó tạo thêm hành lang giao thông hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ kết hợp nhiều loại hình hạ tầng, gồm đường sắt, đường bộ, hệ thống truyền tải năng lượng và hạ tầng viễn thông. Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giao thông, thương mại và năng lượng giữa các nước trong khu vực.

Việc thành lập các nhóm công tác ba bên đánh dấu bước tiến trong quá trình cụ thể hóa các cam kết tại hội nghị thượng đỉnh năm 2025. Tuy nhiên, dự án vẫn cần tiếp tục giải quyết các vấn đề kỹ thuật và kết nối với hệ thống hạ tầng khu vực trước khi chuyển sang những giai đoạn triển khai tiếp theo.

Lê Hà.

Từ khóa:

#Armenia #Azerbaijan #Giao thông #Triển khai #Tổng thống mỹ donald trump #Hội nghị thượng đỉnh #“Tuyến đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế” (TRIPP)

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