Mường Lý: Khó khăn càng nhiều, quyết tâm càng lớn

Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, tập thể cán bộ, công chức xã Mường Lý xác định rõ tinh thần vượt khó, linh hoạt thích ứng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Diện mạo NTM bản Tài Chánh, xã Mường Lý.

Gần dân để hiểu dân

Đường lên xã Mường Lý quanh co, bám sát sườn núi. Trụ sở UBND xã nằm lọt thỏm giữa núi rừng. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã nằm ngay dưới tầng 1, được cải tạo từ một phòng chuyên môn trước đó. Tuy thế, “giao diện” của chính quyền xã Mường Lý vẫn ngăn nắp, gọn gàng. Thời gian chúng tôi có mặt, khá đông người dân trong xã đến làm thủ tục hành chính.

Từ sáng sớm, chị Giàng Thị Sùng, người dân tộc Mông, bản Trung Thắng đã có mặt ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm thủ tục xác định mức độ khuyết tật để được nhận trợ cấp hàng tháng. Đón tiếp chị là anh Vàng A Giàng, công chức tư pháp - hộ tịch tại trung tâm. Vì chị Sùng không thạo tiếng Kinh, anh Giàng kiên nhẫn hướng dẫn, giải thích từng bước thủ tục. Nhiều lúc, anh phải đánh vần từng chữ cho chị hiểu. Hình ảnh ấy để lại trong chúng tôi cảm giác ấm áp về sự sẻ chia và tinh thần phục vụ Nhân dân tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức xã Mường Lý.

Một trong những cái khó khi người dân vùng cao đến làm thủ tục hành chính là việc thực hiện trên phần mềm VNeID theo quy định. Tuy nhiên, nhiều bà con dùng sim khuyến mãi, dùng hết lại thay sim khác, dẫn đến khi cần đăng nhập ứng dụng thì gần như không thể thực hiện được. Điều này khiến nhiều thủ tục hành chính tưởng chừng đơn giản lại trở nên khó khăn. Trong buổi trao đổi với cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lý, chia sẻ rất chân tình: “Những trường hợp như vậy, cán bộ, công chức phải tìm cách hỗ trợ để làm cho dân, không thể vì lý do kỹ thuật mà từ chối. Mục đích cuối cùng là phục vụ người dân, người dân sẽ cảm nhận được đến với chính quyền là để được hỗ trợ, hướng dẫn và giúp đỡ”.

Ở các xã vùng cao, dân đến với cơ quan hành chính Nhà nước không chỉ là hành trình vượt đường xa, rào cản ngôn ngữ, mà còn phải vượt qua nỗi e dè cố hữu. Vì thế, cán bộ, công chức phải là người đưa tay ra trước, giúp bà con bước qua những khó khăn ấy một cách nhẹ nhàng hơn. “Các bản xa nhất của xã Mường Lý là Sài Khao, Trung Thắng, cách trung tâm xã hơn 20km. Bà con xuống xã là cả một hành trình dài, tốn công sức, thời gian và tiền bạc. Vì thế, chúng tôi xác định, bà con đi là phải được việc, hạn chế để bà con đi lại nhiều lần” - ông Sơn khẳng định.

Xã Mường Lý đang đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng ứng dụng VNeID để bà con từng bước tiếp cận dịch vụ hành chính điện tử. Bên cạnh đó, yêu cầu về thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức xã được đẩy mạnh. Hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thành lập các tổ công tác vừa cập nhật thông tin dân cư, vừa tuyên truyền về hoạt động tiếp dân của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cũng như hướng dẫn sinh hoạt Đảng theo mô hình mới.

Quyết tâm vượt khó

Xã Mường Lý hiện có 1.035 hộ dân, với 5.655 nhân khẩu, sinh sống ở 15 bản; trong đó, có 9 bản người Mông, còn lại 6 bản người Thái, Mường và một số ít người dân tộc khác. Hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 57% và hộ cận nghèo chiếm 9,77%. Mường Lý không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là dựa trên những yếu tố đặc thù về địa bàn, dân cư và an ninh biên giới. Điều này không có nghĩa, Mường Lý đứng ngoài tiến trình đổi mới. Yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ Nhân dân là rất cần thiết. Trong khi, nguồn cán bộ, công chức xã thiếu và yếu về năng lực chuyên môn, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tương đối khó khăn...

Tiếp sức cho Mường Lý vượt qua khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh đã điều động, bổ sung 11 công chức thuộc các xã, phường có số lượng công chức dôi dư đến công tác tại địa phương theo Quyết định số 2623/QĐ-UBND, ngày 31/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động công chức xã, phường thuộc tỉnh. Ông Phạm Quang Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Lý, cho biết: “Hiện tại, xã đang thiếu nơi sinh hoạt cho cán bộ, công chức ở xa và cơ sở vật chất cho Trung tâm Phục vụ hành chính công. Từ nguồn hỗ trợ 5,5 tỷ đồng của tỉnh, xã sẽ xây dựng khu nhà ở, bếp ăn cho cán bộ, công chức ở xa đến và mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ công việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công”.

Trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần vượt khó, linh hoạt thích ứng, Đảng bộ xã Mường Lý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng; quy hoạch lại sản xuất, mở rộng cây trồng giá trị cao, phát triển chăn nuôi và các loại con nuôi đặc sản gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh trồng rừng bền vững, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; duy trì, nhân rộng việc thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, xóa bỏ hôn nhân cận huyết, giảm tảo hôn; nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, xây dựng quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự; phòng chống tội phạm, ma túy; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Bài và ảnh: Tăng Thúy