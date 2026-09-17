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Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành

Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hạc Thành ngập cục bộ trong sáng nay (17/9).

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hạc Thành ngập cục bộ trong sáng nay (17/9).

Video: Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành.

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành

Nhiều tuyến phố xuất hiện các điểm ngập cục bộ sau những trận mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành

Nước mưa phủ kín mặt đường, có nơi tạo thành những vũng nước lớn, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành

Tại đường Trần Phú, dòng phương tiện khó khăn khi di chuyển qua những đoạn đường ngập nước.

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành

Người đi xe máy phải giảm tốc độ, lựa chọn những vị trí ít nước để di chuyển.

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành

Trong màn mưa dày đặc, ô tô nối nhau đi qua, tạo những đợt sóng nước dồn sang hai bên đường.

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành

Trên đường Lê Hoàn, lượng nước mưa đọng thành từng mảng lớn trên mặt đường.

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành

Nhiều phương tiện phải giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại các tuyến Đinh Công Tráng, Nguyễn Trãi, Quang Trung. Mưa liên tục khiến hệ thống thoát nước tại một số vị trí không kịp tiêu thoát.

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành

Do mưa lớn, khó quan sát, đòi hỏi người dân khi qua các khu vực ngập cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nguy cơ xuất hiện thêm các điểm ngập trên đường phố, nhất là tại những khu vực trũng thấp và có khả năng tiêu thoát nước chậm.

Hoàng Đông

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