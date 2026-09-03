Mùa khô 2026-2027, phấn đấu quy tập 130 hài cốt liệt sĩ tại Lào

Chiều 3/9, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho đội quy tập lên đường sang tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh tặng quà cho đội quy tập.

Các đại biểu dự lễ xuất quân.

Dự lễ xuất quân có các đồng chí: Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và cán bộ, nhân viên đội quy tập.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh công bố Quyết định về việc tổ chức lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027.

Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh công bố quyết định về việc tổ chức lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; báo cáo công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027.

Theo đó, mùa khô 2026-2027, chỉ tiêu đề ra là tìm kiếm, quy tập 130 hài cốt liệt sĩ tại Lào, 10 hài cốt liệt sĩ trong nước, thực hiện theo mục tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cho biết, mặc dù thời gian chuẩn bị năm nay ngắn hơn so với mọi năm, đặc biệt đội quy tập lên đường sớm hơn khoảng gần 2 tháng, nhưng công tác chuẩn bị đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, toàn diện.

Bộ CHQS tỉnh, cán bộ chỉ huy đội quy tập đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chủ động chuẩn bị đầy đủ các mặt, từ kiện toàn lực lượng theo tổ chức, biên chế mới; huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; chuẩn bị phương tiện, hậu cần, quân y; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đối ngoại, đến xây dựng phương án bảo đảm an toàn và chuẩn bị kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ xuất quân.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận, biểu dương những thành tích của Đội tìm kiếm, quy tập Bộ CHQS tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị Đội tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình chuyên môn, nghiệp vụ.

Chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định đối ngoại quân sự; giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tôn trọng pháp luật, phong tục, tập quán của nước bạn Lào, không ngừng vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; tích cực tham gia công tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân các bản làng nơi đơn vị đóng quân.

Đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, phương tiện lên hàng đầu trong suốt quá trình cơ động, khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ. Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt, chính quyền, lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh khi có tình huống phát sinh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác hậu phương, kịp thời động viên, hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với cán bộ, nhân viên đội quy tập trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Lào. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu được Ban Chỉ đạo các cấp giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đội Quy tập trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

“Cán bộ, nhân viên Đội quy tập quyết tâm không có đường thì mở đường, tìm đường mà đi, núi cao thì vượt qua, sông sâu thì bắc cầu, vượt sông mà đến, người trước mệt người sau đỡ, bằng bất cứ giá nào, cách gì cũng phải tìm và đưa các đồng chí, đồng đội thân yêu đã hy sinh trở về với Tổ quốc”. Thượng tá Lê Hữu Tuấn Đội trưởng Đội Quy tập, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

Hoàng Lan