MTTQ xã Cẩm Thủy thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua

Thời gian qua Ủy ban MTTQ xã Cẩm Thủy và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh triển khai hiệu quả các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua (PTTĐ), góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đoàn viên thanh niên xã Cẩm Thủy giúp các hộ dân dọn vệ sinh môi trường sau cơn bão số 10.

Theo đó, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng cụ thể, sát thực tiễn bằng cách đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và người có uy tín. Đồng thời, phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên đạt nhiều kết quả tích cực, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành PTTĐ yêu nước sâu rộng, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và các ngành, tạo sức lan tỏa tích cực, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao, thu nhập bình quân năm 2025 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Công tác vận động, chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được MTTQ xã và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả. Phối hợp với các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp nhận hỗ trợ các hộ dân thiệt hại do bão số 10 gây ra với 2,4 tấn gạo, 60 suất quà (nhu yếu phẩm, nước uống) và hơn 200 triệu đồng tiền mặt, giúp bà con khắc phục khó khăn, sớm ổn định đời sống sau mưa lũ. Thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về CVĐ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, toàn xã đã vận động Nhân dân ủng hộ được 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ 28 hộ sửa chữa và xây mới nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng.

Công tác vận động, tập hợp và đoàn kết đồng bào tôn giáo được quan tâm. MTTQ xã phối hợp chặt chẽ với các chức sắc, chức việc để phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong các PTTĐ yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”. MTTQ xã duy trì các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng giáo xứ vào dịp lễ, tết để tăng cường gắn bó, qua đó tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ I, các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ xã đã hướng dẫn 23 ban công tác mặt trận thôn đăng ký và hoàn thành hơn 40 phần việc, các mô hình, công trình có ý nghĩa. Các thôn đã đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường tại nhà văn hóa thôn, các tuyến đường trong khu dân cư; đẩy mạnh thi đua phát triển kinh tế, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản... Phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động các chi hội duy trì, phát huy các mô hình tự quản trong các cụm dân cư như: Mô hình tự quản bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tự quản về an ninh trật tự, phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Thủy Trần Thị Hạnh cho biết: "Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức vận động đã góp phần tích cực vào việc nâng cao sự chủ động của các tầng lớp Nhân dân khi tham gia các mô hình, CVĐ, PTTĐ yêu nước tại địa phương. Từ hiệu quả các phong trào giúp nâng cao tính tự chủ, tự quản của Nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc".

Bài và ảnh: Phan Nga