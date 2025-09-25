MTTQ phường Tân Dân quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân

Sáng 25/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Dân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đảng ủy phường Tân Dân tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ phường Tân Dân cùng các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội.

Lãnh đạo MTTQ Phường Tân Dân phát biểu khai mạc Đại hội.

Các tầng lớp Nhân dân chúc mừng Đại hội.

Điển hình như, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, phường kiểu mẫu”; “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”; Tuổi trẻ chung sức “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... đã huy động sự tham gia của mọi người dân, từ phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên đến người cao tuổi.

Đại biểu dự Đại hội.

Các mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Tổ tự quản an ninh trật tự” được duy trì và nhân rộng. Đặc biệt, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được 630 triệu đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 42 ngôi nhà; hàng trăm suất quà Tết trao tận tay hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

Đại biểu dự Đại hội.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội tiếp tục đi vào thực chất, với 18 cuộc giám sát, 15 dự án đầu tư được theo dõi chặt chẽ, kịp thời phát hiện bất cập và kiến nghị điều chỉnh. Công tác tiếp xúc cử tri, hòa giải ở cơ sở được chú trọng, 20 tổ hòa giải với 60 hòa giải viên đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm kỳ tới với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển”. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; góp phần xây dựng phường Tân Dân sớm trở thành phường kiểu mẫu vào năm 2030.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Dân phát biểu tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu cụ thể được đặt ra gồm: Tổ chức ít nhất 3 chương trình giám sát, phản biện xã hội hàng năm; phấn đấu hoàn thành 100% các nội dung kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hằng năm, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng Nhân dân; vận động hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà cho hộ nghèo trong cả nhiệm kỳ; mỗi năm các tổ dân phố có ít nhất một công trình, phần việc tiêu biểu phục vụ cộng đồng...

Đại hội cũng xác định các giải pháp trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức tập hợp Nhân dân; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Dân khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Dân khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 58 vị; hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

