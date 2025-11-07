Một cách tiếp cận truyền thông nhân văn và đầy bản lĩnh

Báo chí truyền thông và công an, vốn là những lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, đạo đức xã hội, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Chính vì lẽ đó, sự xích lại gần nhau của 2 lực lượng này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Đây cũng là cơ sở để mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt phóng viên báo chí và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL), nhằm truyền đi một thông điệp rất mới về cách tiếp cận truyền thông nhân văn và đầy bản lĩnh của lực lượng Công an Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí, người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL).

Hướng tiếp cận mới trong thời đại truyền thông đa chiều

Sáng 6/11/2025, tại hội nghị gặp mặt phóng viên báo chí và KOL tiêu biểu do Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức, hình ảnh Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, đứng trước hàng chục nhà báo, người làm truyền thông, chia sẻ thẳng thắn về công tác bảo đảm an ninh trật tự, về sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, và về vai trò của báo chí trong lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an, đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Nếu như trước đây, công tác tuyên truyền trong lực lượng công an chủ yếu mang tính “một chiều”, thì nay Thanh Hóa đang tiên phong hướng đi mới “minh bạch - chủ động - đối thoại”, với tâm thế chủ động gặp gỡ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của báo chí và những người có sức lan tỏa trên không gian mạng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Anh Dũng bày tỏ: “Trong 5 năm qua (2020-2025), chúng tôi có 2 đồng chí hy sinh, 20 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ. Những con số là minh chứng sống động về tinh thần sẵn sàng hy sinh của lực lượng công an trên mặt trận an ninh, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Trong các trận bão lũ, lực lượng công an luôn đi đầu. Đây là những hình ảnh cần lan tỏa, tích cực tuyên truyền”.

Đây không đơn thuần là cung cấp thông tin, mà còn là lời tri ân của người đứng đầu ngành Công an Thanh Hóa gửi tới đồng đội. Đó là sự chia sẻ chân thành, khiến người nghe cảm nhận được tấm lòng của người chỉ huy dành cho đồng đội và Nhân dân.

Phát biểu ấy cũng là cam kết với xã hội: Công an Thanh Hóa không bao giờ xa rời dân, mà luôn ở tuyến đầu, trong bão lũ cũng như trong trận tuyến đấu tranh với tội phạm.

Đó cũng là lời kêu gọi sự đồng hành của báo chí truyền thông, nhằm lan tỏa những hình ảnh đẹp về lòng dũng cảm và tinh thần phục vụ Nhân dân của lực lượng công an.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hình thành một hệ sinh thái thông tin về an ninh - xã hội

Thanh Hóa là tỉnh lớn, địa bàn rộng, còn 2 bản chưa có điện lưới, 12 vùng chưa có sóng điện thoại, như lời Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ. Trong điều kiện ấy, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm nếu chỉ dựa vào kênh thông tin truyền thống thì không đủ độ phủ. Cách làm mới của Công an Thanh Hóa là kết hợp giữa báo chí chính thống và truyền thông mạng xã hội có định hướng.

Trang thông tin chính thức của Công an tỉnh Thanh Hóa trên mạng xã hội Facebook.

Thực tế, nhiều fanpage của công an cơ sở đã trở thành “cầu nối” giữa chính quyền và Nhân dân: phản ánh tin báo, cảnh báo lừa đảo, hướng dẫn thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân trong thiên tai, bão lũ. Sự phối hợp giữa báo chí chuyên nghiệp và truyền thông cơ sở đã tạo nên một hệ sinh thái thông tin về an ninh - xã hội vừa kịp thời, vừa chân thực, vừa nhân văn.

Trong kỷ nguyên số, “niềm tin xã hội” không chỉ đến từ hành động, mà còn đến từ cách lực lượng công an chia sẻ và truyền tải hình ảnh của mình. Do đó, Công an Thanh Hóa đã chọn cách mở cánh cửa thông tin, để báo chí, KOL và Nhân dân cùng nhìn, cùng hiểu, cùng lan tỏa. Điều này cũng là biểu hiện sinh động của tư duy quản lý hiện đại, thể hiện sự tự tin và minh bạch của một lực lượng có bản lĩnh, có nội lực.

Nâng cao giá trị phục vụ

Trong giai đoạn 2020-2025, Công an Thanh Hóa không chỉ triệt phá nhiều chuyên án lớn về ma túy, tham nhũng, kinh tế... mà còn thể hiện sự phối hợp ngày càng chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong công tác phòng ngừa, tuyên truyền và định hướng dư luận. Như Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, có những vụ án do yêu cầu nghiệp vụ nên chưa thể công bố ngay. Nhưng sau mỗi chuyên án lớn, Công an tỉnh chủ động họp báo, công khai thông tin, bảo đảm sự minh bạch và trách nhiệm với xã hội. Đó là cách làm của một tập thể tôn trọng quyền được biết của công chúng, đồng thời bảo đảm bí mật điều tra, phục vụ công lý và an toàn xã hội.

Sự đồng hành giữa công an và báo chí không chỉ ở việc “phát thông tin”, mà quan trọng hơn là cùng nhau lan tỏa niềm tin, củng cố nền tảng an ninh xã hội bằng sức mạnh của sự thật, của lẽ phải, của nhân tâm. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, đôi khi méo mó, dễ bị lợi dụng, thái độ cởi mở, minh bạch và cầu thị của người đứng đầu lực lượng Công an Thanh Hóa là tấm gương quý cho nhiều ngành, nhiều địa phương học tập.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các cơ quan báo chí và KOL.

Có thể khẳng định, cuộc gặp gỡ giữa Công an Thanh Hóa và báo chí, KOL đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Minh bạch là sức mạnh, truyền thông là cầu nối, Nhân dân là trung tâm. Để từ đó, mỗi bài báo, mỗi hình ảnh được chia sẻ từ lực lượng công an, người dân nhận thấy một tinh thần phục vụ chứ không phải quản lý, một thái độ sẻ chia chứ không phải mệnh lệnh. Bình yên không chỉ được gìn giữ bằng chuyên án và nghiệp vụ, mà còn được vun đắp bằng niềm tin và sự đồng hành giữa lực lượng công an với báo chí và Nhân dân.

PGS.TS. Đồng Đại Lộc