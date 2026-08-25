Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia

Sáng 25/8, Đoàn giám sát Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) do đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2025 Thanh Hóa có 491.742 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 9,08% so với năm 2024; 140.564 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 17,98%; 3.489.911 người tham gia BHYT, tăng 0,07%.

Trong 7 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 497.836 người tham gia BHXH bắt buộc, 111.526 người tham gia BHXH tự nguyện và 3.372.012 người tham gia BHYT.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Khắc Tuấn báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Cùng với phát triển đối tượng tham gia, tỉnh đã chú trọng công tác quản lý thu, xử lý tình trạng chậm đóng; giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện chính sách BHYT, quản lý và bảo đảm cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Công tác tuyên truyền, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng khẳng định, tỉnh luôn xác định BHXH, BHYT là những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội và luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chính sách này còn gặp không ít khó khăn. Thanh Hóa có 78 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều địa bàn còn khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ; việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của một số chủ sử dụng lao động và người lao động chưa thực sự nghiêm túc.

Đáng chú ý, chi phí khám, chữa bệnh BHYT tiếp tục có xu hướng gia tăng, tạo áp lực đối với công tác quản lý, sử dụng hiệu quả dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị đoàn giám sát quan tâm, tổng hợp kiến nghị, trình cấp có thẩm quyền xem xét một số nội dung của tỉnh nêu tại buổi làm việc. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đoàn giám sát và BHXH Việt Nam, để Thanh Hóa thực hiện tốt hơn chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách an sinh xã hội.

UBND tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, nhất là những tồn tại, hạn chế, để tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung giải pháp khắc phục.

Các thành viên đoàn giám sát tại buổi làm việc.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Định ghi nhận những kết quả Thanh Hóa đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp thực tiễn; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và trách nhiệm người đứng đầu; tập trung mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và các nhóm yếu thế.

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh tăng cường quản lý thu, nợ đọng; chỉ đạo các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nợ đọng, bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các nền tảng số; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; nghiên cứu tăng mức hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp cơ sở và sự phối hợp giữa các ngành, địa phương.

Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc và cho biết sẽ tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo Hội đồng quản lý BHXH cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Hoài Anh