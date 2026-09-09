Mít tinh hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026”

Sáng 9/9, tại phường Sầm Sơn, Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026”. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ngành, đơn vị liên quan cùng 250 hội viên, phụ nữ của 11 xã, phường tham dự buổi lễ.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu dự lễ mít tinh.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng lối sống xanh, văn minh, thân thiện với môi trường.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan phát động hưởng ứng chiến dịch.

Phát động hưởng ứng chiến dịch, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã kêu gọi các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của mỗi gia đình trong giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng, tái chế các vật dụng phù hợp.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, phong trào “Chống rác thải nhựa”, chương trình “Từ gom phế liệu đến triệu phần quà”; duy trì, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, phấn đấu 100% chi hội có mô hình “Ngôi nhà xanh”.

Các cấp Hội nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường tại khu dân cư, khu vực công cộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội để lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo và hành động đẹp vì môi trường.

Hưởng ứng lời phát động, đại diện cán bộ, hội viên phụ nữ phường Sầm Sơn cam kết hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chung tay bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ hằng ngày.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh và các ngành, đơn vị trao thùng đựng rác cho các khu phố của phường Sầm Sơn.

Hội viên phụ nữ phường Sầm Sơn dọn rác ven biển để hưởng ứng ứng chiến dịch.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng làn nhựa cho hội viên phụ nữ và 50 thùng đựng rác cho các khu phố trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Ngay sau lễ mít tinh, hội viên, phụ nữ địa phương đã ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực ven biển.

Lê Hà