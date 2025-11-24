Miễn thu phí đường bộ cho các đoàn xe cứu trợ đồng bào vùng mưa lũ

Hotline: 0822.173.636   |

Từ ngày 23/11, Tập đoàn Đèo Cả thực hiện miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các đoàn xe cứu trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ khi đi qua 21 trạm thu phí do Đèo Cả quản lý, vận hành trên cả nước.

Từ ngày 23/11, Tập đoàn Đèo Cả thực hiện miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các đoàn xe cứu trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ khi đi qua 21 trạm thu phí do Đèo Cả quản lý, vận hành trên cả nước.

Miễn phí đường bộ cho tất cả các đoàn xe cứu trợ khi đi qua các trạm thu phí do Đèo Cả quản lý vận hành kể từ 23/11/2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài tại khu vực Miền Trung-Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, làm gián đoạn đời sống và hoạt động sản xuất của nhiều địa phương. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Tập đoàn Đèo Cả triển khai miễn thu phí cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ, tạo điều kiện để các đoàn xe tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với việc mở làn miễn phí, Tập đoàn Đèo Cả phối hợp với Khu Quản lý đường bộ và các lực lượng chức năng địa phương để phân làn, phân luồng và hướng dẫn giao thông, giúp các phương tiện cứu trợ lưu thông nhanh chóng, an toàn qua trạm. Toàn bộ quá trình tạm dừng thu phí đều được ghi nhận và lưu trữ đầy đủ theo quy định, bảo đảm minh bạch trong quá trình triển khai.

“Hoạt động này cho thấy sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ các địa phương ứng phó và phục hồi sau thiên tai, đồng thời tạo điều kiện để các đoàn thiện nguyện, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân thuận lợi hơn trong công tác vận chuyển hàng hoá, nhu yếu phẩm đến người dân bị ảnh hưởng,” lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả khẳng định./.

Theo TTXVN

