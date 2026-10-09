Meta cấm quảng cáo của TikTok tại 7 nước

Tập đoàn công nghệ Meta, chủ sở hữu Facebook và Instagram, đã áp dụng lệnh cấm quảng cáo của ByteDance, công ty mẹ của TikTok, trên các nền tảng của mình tại 7 quốc gia. Động thái có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 8/10, làm gia tăng cạnh tranh giữa hai tập đoàn trong lĩnh vực mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến.

Danh sách 7 quốc gia trên bao gồm Mỹ, Canada, Ai Cập, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Hiện Meta chưa công bố lý do cụ thể cũng như chưa giải thích tiêu chí lựa chọn áp dụng lệnh cấm tại các thị trường này.

Theo Meta, lệnh cấm không chỉ áp dụng đối với quảng cáo do ByteDance trực tiếp đặt mua mà còn bao gồm các nhà quảng cáo bên thứ ba triển khai chiến dịch dẫn người dùng đến TikTok và những dịch vụ khác của ByteDance tại các quốc gia nói trên. Meta cho biết công ty không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ quảng cáo cho đối thủ cạnh tranh có mục tiêu thu hút người dùng rời khỏi các nền tảng của mình. Meta khẳng định sẽ tiếp tục cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh giữa Meta và ByteDance ngày càng gay gắt, đặc biệt liên quan đến vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên trên mạng xã hội. Hồi tháng 8, Meta đạt thỏa thuận dàn xếp trị giá lên tới 18 tỷ USD với các bang của Mỹ liên quan đến những cáo buộc về tác hại của mạng xã hội đối với trẻ em. Theo thỏa thuận, công ty cam kết áp dụng giới hạn thời gian sử dụng hằng ngày, hạn chế sử dụng vào ban đêm đối với người dùng trẻ tuổi, đồng thời tăng cường biện pháp ngăn trẻ em tiếp cận nội dung giới hạn độ tuổi trên Facebook và Instagram.

Sau đó, Meta gây sức ép yêu cầu TikTok và YouTube của Google áp dụng các biện pháp tương tự.

Căng thẳng giữa hai bên còn gia tăng khi TikTok triển khai các biện pháp khiến người dùng khó chuyển từ nền tảng này sang những mạng xã hội khác, trong đó có việc loại bỏ các liên kết trực tiếp đến Instagram khỏi hồ sơ người dùng.

Hiện TikTok hoạt động tại Mỹ theo mô hình liên doanh do phía Mỹ nắm đa số cổ phần, nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng Mỹ và tránh nguy cơ bị cấm. Nền tảng này có hơn 200 triệu người dùng tại Mỹ.

Ngọc Liên