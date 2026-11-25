U17 Việt Nam tạm chiếm suất đi tiếp tại U17 World Cup 2026; Real Madrid thắng hủy diệt 5-1

CLB Công an Hà Nội bất ngờ đánh bại cựu vô địch Nhật Bản Vissel Kobe 3-1 tại Cúp C1 châu Á; HLV Pochettino chỉ được cấp dưới 50 triệu bảng để “giải cứu” Man Utd vào mùa đông; Cúp C1 châu Âu rạng sáng 25/11: Real Madrid thắng hủy diệt 5-1, hai đại diện Ngoại hạng Anh sảy chân, Como bay cao... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (25/11).

U17 Việt Nam tạm chiếm suất đi tiếp tại U17 World Cup 2026, chờ trận quyết định trước Mali

Sau loạt trận ngày 24/11, U17 Việt Nam tạm đứng thứ 7 trong nhóm 12 đội xếp thứ ba tại VCK U17 World Cup 2026,qua đó nắm giữ một trong tám suất vé vớt vào vòng 32 đội.

Thầy trò HLV Cristiano Roland cần giành kết quả tích cực trước Mali ngày 26/11 để duy trì hy vọng đi tiếp.

Dù mới có 1 điểm cùng hiệu số -1 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn xếp trên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Tanzania nhờ ưu thế ghi tới 5 bàn thắng vào lưới Bỉ và New Zealand.

Tuy nhiên, vị trí này vẫn rất mong manh trước lượt trận cuối bảng G diễn ra lúc 20h ngày 26/11. Để tự quyết tấm vé lịch sử vào vòng knock-out, U17 Việt Nam cần cải thiện hàng thủ đã nhận 6 bàn thua và hướng tới một kết quả tích cực trước đối thủ mạnh U17 Mali – đội bóng đã toàn thắng cả hai trận đầu tiên.