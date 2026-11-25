U17 Việt Nam tạm chiếm suất đi tiếp tại U17 World Cup 2026; Real Madrid thắng hủy diệt 5-1
CLB Công an Hà Nội bất ngờ đánh bại cựu vô địch Nhật Bản Vissel Kobe 3-1 tại Cúp C1 châu Á; HLV Pochettino chỉ được cấp dưới 50 triệu bảng để “giải cứu” Man Utd vào mùa đông; Cúp C1 châu Âu rạng sáng 25/11: Real Madrid thắng hủy diệt 5-1, hai đại diện Ngoại hạng Anh sảy chân, Como bay cao... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (25/11).
U17 Việt Nam tạm chiếm suất đi tiếp tại U17 World Cup 2026, chờ trận quyết định trước Mali
Sau loạt trận ngày 24/11, U17 Việt Nam tạm đứng thứ 7 trong nhóm 12 đội xếp thứ ba tại VCK U17 World Cup 2026,qua đó nắm giữ một trong tám suất vé vớt vào vòng 32 đội.
Thầy trò HLV Cristiano Roland cần giành kết quả tích cực trước Mali ngày 26/11 để duy trì hy vọng đi tiếp.
Dù mới có 1 điểm cùng hiệu số -1 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn xếp trên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Tanzania nhờ ưu thế ghi tới 5 bàn thắng vào lưới Bỉ và New Zealand.
Tuy nhiên, vị trí này vẫn rất mong manh trước lượt trận cuối bảng G diễn ra lúc 20h ngày 26/11. Để tự quyết tấm vé lịch sử vào vòng knock-out, U17 Việt Nam cần cải thiện hàng thủ đã nhận 6 bàn thua và hướng tới một kết quả tích cực trước đối thủ mạnh U17 Mali – đội bóng đã toàn thắng cả hai trận đầu tiên.
CLB Công an Hà Nội bất ngờ đánh bại cựu vô địch Nhật Bản Vissel Kobe 3-1 tại Cúp C1 châu Á
Tối 24/11 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã tạo nên cú sốc lớn tại vòng bảng AFC Champions League Elite 2026-2027 khi vượt qua cựu vô địch Nhật Bản Vissel Kobe với tỷ số thuyết phục 3-1.
Alan và các đồng đội bất ngờ có chiến thắng trước đối thủ mạnh.
Dù khởi đầu đầy trắc trở khi Alan sút hỏng phạt đền ở phút thứ 9 và thủ môn Nguyễn Filip sớm rời sân vì chấn thương, đại diện V.League vẫn thi đấu kiên cường và mở tỷ số cuối hiệp một nhờ pha lập công của ngoại binh Stefan Mauk.
Sang hiệp hai, tiền đạo Perea rực sáng với một cú đúp đẳng cấp ở các phút 49 và 57, dập tắt hoàn toàn nỗ lực bám đuổi của đại diện Nhật Bản sau bàn rút ngắn cách biệt của Erik.
Chiến thắng quý giá này giúp CAHN có 7 điểm sau 5 lượt trận, vươn lên đứng thứ 10 khu vực phía Đông và bằng điểm với đội xếp thứ 8 là Jeonbuk Hyundai, qua đó thắp sáng hy vọng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
Cúp C1 châu Âu rạng sáng 25/11: Real Madrid thắng hủy diệt 5-1, hai đại diện Ngoại hạng Anh sảy chân, Como bay cao
Loạt trận lượt thứ 5 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027 rạng sáng 25/11 chứng kiến sự tương phản rõ rệt giữa các ông lớn.
Real Madrid thắng đậm PSV nhờ 5 bàn trong hiệp 2. Ảnh: Reuters
Real Madrid của HLV Jose Mourinho khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi lội ngược dòng đè bẹp PSV Eindhoven 5-1 trên sân Bernabeu. Dù bị Ivan Perisic chọc thủng lưới trên chấm phạt đền trong hiệp một, “Kền kền trắng” vẫn bùng nổ dữ dội sau giờ nghỉ nhờ các pha lập công của Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior cùng cú đúp của Kylian Mbappe, trở thành đội đầu tiên toàn thắng cả 5 lượt trận.
Arsenal hòa trận thứ 2 liên tiếp.
Ở chiều ngược lại, các đại diện Ngoại hạng Anh tiếp tục gây thất vọng. Arsenal bị Borussia Dortmund cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà (Maximilian Beier gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Viktor Gyokeres), qua đó đứt mạch 12 trận thắng liên tiếp tại tổ ấm ở đấu trường châu lục.
Tương tự, Man City của HLV Enzo Maresca cũng chật vật giật lại 1 điểm trong trận hòa 2-2 trước Napoli dù hai lần bị dẫn trước bởi Rasmus Hojlund và Noah Lang; phải nhờ tới bàn thắng của tài năng trẻ Ayoub Bouaddi và khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Rayan Cherki, đội chủ sân Etihad mới thoát thua.
Fabregas cùng học trò thắng 4 trong 5 trận ở lần đầu dự Champions League.
Trong khi đó, tân binh Como dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích khi đánh bại AEK Athens 1-0 bằng siêu phẩm sút xa của Luis Milla, qua đó vươn lên giành 12 điểm để giữ vững vị trí trong nhóm vào thẳng vòng knock-out.
HLV Pochettino chỉ được cấp dưới 50 triệu bảng để “giải cứu” Man Utd vào mùa đông
Bất chấp cuộc khủng hoảng trầm trọng khi Man Utd đang đứng thứ 19 Ngoại hạng Anh và vừa thua đậm Liverpool 0-4, HLV Mauricio Pochettino sẽ chỉ được cấp ngân sách chuyển nhượng dưới 50 triệu bảng trong tháng 1/2027. Do những rào cản tài chính, chiến lược gia người Argentina dự kiến chỉ đón tối đa hai tân binh, bao gồm cả phương án đi mượn.
HLV Pochettino trên sân tập cùng các cầu thủ Man Utd chuẩn bị cho trận đấu gặp Sporting. Ảnh: Getty
Với nguồn lực hạn hẹp, Pochettino buộc phải ưu tiên vá những lỗ hổng cấp thiết nhất.
Trên hàng công, chấn thương của Benjamin Sesko cùng phong độ mờ nhạt của Joshua Zirkzee khiến Man Utd nhắm đến Folarin Balogun, Dominic Calvert-Lewin hoặc Ivan Toney.
Ở hàng thủ đã nhận tới 34 bàn thua mùa này, trung vệ Nathan Collins của Brentford đang là mục tiêu khả dĩ nhất khi Jarrad Branthwaite có mức giá vượt xa khả năng chi trả.
HS
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