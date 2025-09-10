“Mẹ đỡ đầu” gắn kết những trái tim yêu thương

“Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương đó là gia đình. Có được cả hai đó là hạnh phúc”. Gia đình là điểm tựa tinh thần, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách mỗi người. Không có gì hạnh phúc hơn khi tổ ấm có đầy đủ cả cha và mẹ. Thế nhưng, xã hội vẫn còn những đứa trẻ không có được điểm tựa quý giá ấy. Chia sẻ và thấu hiểu, cán bộ, hội viên phụ nữ Phòng An ninh điều tra, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đồng hành và đỡ đầu 72 trẻ mồ côi.

Các mẹ đỡ đầu Hội Phụ nữ Phòng An ninh điều tra tặng quà cho con Lường Thị Ngọc Lan, xã Quý Lộc.

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và Kế hoạch số 37 ngày 8/2/2022 của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Phòng An ninh điều tra đã kết nối và nhận đỡ đầu các trẻ mồ côi. Một hành trình mà mỗi bước đi đều được đánh dấu bằng những ánh mắt, nụ cười và cả giọt nước mắt của những đứa trẻ thiệt thòi được những “người mẹ” của Hội Phụ nữ Phòng An ninh điều tra sẵn sàng dang vòng tay che chở.

Cháu Lường Thị Ngọc Lan, xã Quý Lộc có hoàn cảnh khá đặc biệt. Mẹ qua đời khi con chưa tròn 1 tuổi. Gia đình bên nội không thừa nhận. Bà ngoại là người nuôi dưỡng nhưng đã qua đời cách đây vài năm. Con ở với ông, nhưng ông có vấn đề về thần kinh, không đủ khả năng để nuôi dưỡng. Vì thế con lớn lên trong sự thiếu thốn không chỉ về vật chất mà cả về tình thương, hơi ấm gia đình. Thương cảm hoàn cảnh của con, được sự giới thiệu, kết nối với Hội Phụ nữ huyện Yên Định và Hội LHPN thị trấn Quý Lộc (cũ), Hội Phụ nữ Phòng An ninh điều tra đã nhận đỡ đầu con trong suốt 4 năm qua. Hàng tháng, đơn vị hỗ trợ tiền mặt 500 nghìn đồng cho Ngọc Lan ăn học; các ngày lễ, tết, đầu năm học... đều tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và động viên con nỗ lực học tập, chăm ngoan, hướng dẫn làm việc nhà, vệ sinh cá nhân... Tuy thời gian gặp gỡ không được nhiều, nhưng lần nào đến thăm, các mẹ cũng dành thời gian và nán lại lâu hơn để trò chuyện, động viên con. Mỗi lần đến, Ngọc Lan đều gọi các mẹ đỡ đầu là “mẹ”. Tiếng gọi ấy không chỉ là sự bù đắp cho những thiệt thòi mà còn là sự khao khát được cảm nhận hơi ấm từ một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương.

Ngọc Lan là một trong rất nhiều trẻ mồ côi khó khăn được Hội Phụ nữ Phòng An ninh điều tra nhận đỡ đầu. Các con không được lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng bù lại đã nhận được sự cảm thông, yêu thương của những người xung quanh, của cộng đồng. Khi thì cuốn vở, gói bánh, bộ quần áo; khi là lời động viên, khuyên nhủ... Tất cả những yêu thương sẻ chia đó đã mang đến hơi ấm cho trẻ mồ côi, giúp các con cảm nhận được tình yêu thương của một gia đình, dẫu không cùng huyết thống, nhưng đầy ắp tình người.

Suốt 4 năm qua, Hội Phụ nữ Phòng An ninh điều tra không chỉ hỗ trợ về vật chất mà là một điểm tựa để những đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị nhận đỡ đầu 72 trẻ mồ côi khó khăn và đã trao hỗ trợ hơn 700 triệu đồng. Việc đỡ đầu được tính theo giai đoạn và có trẻ sẽ được đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Việc làm nhân văn ấy đã toát lên hình ảnh người “mẹ” - người chiến sĩ công an Nhân dân đẹp trong lòng dân. “Mẹ đỡ đầu” không còn là một nhiệm vụ chính trị mà là sự gắn kết của những trái tim, tính nhân văn của con người.

Bài và ảnh: Minh Trang