MacBook Neo cháy hàng tại Mỹ: Khi nào người dùng Việt có thể sở hữu?

Mẫu laptop mới nhất của Apple đang tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ mức giá hấp dẫn và hiệu năng vượt trội trong tầm giá. Tại thị trường Mỹ, tình trạng khan hàng diễn ra liên tục khiến người dùng Việt Nam đang rất mong chờ ngày mở bán chính thức dự kiến vào tháng 4 tới đây.

MacBook Neo: Định nghĩa lại phân khúc laptop giá rẻ từ Apple

Sức hút mãnh liệt của dòng MacBook Neo đến từ mức giá khởi điểm cực kỳ cạnh tranh, chỉ từ 16,49 triệu đồng. Đây là nỗ lực của Apple nhằm mang trải nghiệm hệ điều hành macOS cao cấp đến gần hơn với đối tượng học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Dù có mức giá “mềm”, máy vẫn sở hữu sức mạnh từ chip A18 Pro, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà cho các tác vụ làm việc và học tập hằng ngày. Với hệ thống tản nhiệt không quạt, thiết bị vận hành tĩnh lặng tuyệt đối, giúp bạn tập trung tối đa trong mọi môi trường làm việc yên tĩnh.

Nhanh chóng xong mọi tác vụ hàng ngày. Và thời lượng pin lên đến 16 giờ để chạy phà phà. Ảnh: Apple

Thiết kế di động linh hoạt với trọng lượng 1.22 kg

Theo thông số kỹ thuật được Apple công bố, mẫu laptop này sở hữu trọng lượng lý tưởng chỉ 1.22 kg, cực kỳ thuận tiện để người dùng mang theo trong túi xách hay balo mỗi ngày. Lớp vỏ nhôm nguyên khối bền bỉ không chỉ mang lại vẻ sang trọng mà còn bảo vệ máy tốt trước những va chạm nhẹ.

Màn hình của máy được tối ưu với độ sáng cao và màu sắc chân thực, đáp ứng tốt cả nhu cầu xử lý văn bản lẫn giải trí đa phương tiện. Dự kiến, các lô hàng chính hãng sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam vào tháng 4/2026, hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng mua sắm mới.

Tham khảo MacBook Air M5 cho nhu cầu sử dụng ngay

Với những khách hàng cần máy để giải quyết công việc ngay lập tức mà không muốn chờ đợi, việc lựa chọn dòng MacBook Air M5 là một phương án vô cùng hợp lý. Thiết bị này sở hữu chip M5 mạnh mẽ cùng băng thông bộ nhớ lên tới 153 GB/s, sẵn sàng xử lý mọi tác vụ nặng một cách nhanh chóng.

Việc trang bị dung lượng RAM tiêu chuẩn từ 16GB giúp dòng Air M5 vận hành tốt các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp hiện nay. Đây là lựa chọn thực dụng giúp bạn sở hữu ngay một thiết bị chuyên nghiệp để bắt đầu các dự án quan trọng mà không cần phải chờ đợi đợt hàng về.

MacBook Air là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng và tính di động dành cho mọi người, từ sinh viên đến chuyên gia sáng tạo và người tiêu dùng. Ảnh: Apple.

MacBook Neo là "cơn lốc" công nghệ mới năm 2026

Việc cháy hàng tại các thị trường lớn cho thấy MacBook Neo thực sự đã đánh trúng nhu cầu về một chiếc laptop Apple gọn nhẹ, giá tốt nhưng vẫn đầy đủ sức mạnh. Trọng lượng 1.22 kg và chip xử lý hiện đại biến thiết bị này thành mẫu máy tính “quốc dân” được săn đón nhất trong mùa hè năm nay.

Dù bạn chọn sự kinh tế của dòng Neo hay hiệu năng đỉnh cao của dòng Air M5, việc mua sắm tại hệ thống uy tín sẽ đảm bảo mọi quyền lợi bảo hành. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để nâng cấp trải nghiệm làm việc của bạn với những siêu phẩm công nghệ hàng đầu chính thức mở bán vào tháng 4 tới.