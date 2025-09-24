Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chủ động các phương án ứng phó với siêu bão RAGASA

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão RAGASA, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống, chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Kiểm tra, chuẩn bị trang thiết bị cứu nạn cứu hộ chuẩn bị phục vụ công tác phòng chống siêu bão RAGASA.

Để chủ động ứng phó với siêu bão, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai ngay các phương án ứng phó cụ thể, nhất là ứng phó với các tình huống có nguy cơ cao như mưa lớn kéo dài gây ngập úng sâu, sạt lở đất tại khu dân cư, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện và các công trình trọng điểm.

Thượng tá Đào Đức Quý, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: Chúng tôi đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh đến từng đội công tác, nâng cao tinh thần cảnh giác, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cơ động nhanh khi có yêu cầu. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức rà soát các địa bàn xung yếu, khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt để xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ cụ thể, sát với thực tế. Việc kiểm tra, đánh giá khả năng huy động phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cũng được thực hiện kỹ lưỡng. Các phương tiện chuyên dụng như xe cứu hỏa, xuồng cứu hộ, mô tô nước, canô, xuồng máy, thiết bị bơm hút nước công suất lớn, máy phát điện dự phòng... được bảo dưỡng, kiểm tra an toàn, sẵn sàng đưa vào sử dụng khi có yêu cầu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa chủ động ứng phó với siêu bão RAGASA.

Không chỉ tập trung chuẩn bị lực lượng, phương tiện, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn thành lập các tổ công tác phối hợp với Công an các xã, phường trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra hệ thống PCCC tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất, kho tàng, bến bãi... Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng PCCC, thoát nạn an toàn khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Tuyên truyền các chủ phương tiện tàu, thuyền quan tâm thực hiện tốt các biện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trước khi rời tàu, như: ngắt toàn bộ nguồn điện, khóa bình gas, sắp xếp vật dụng dễ cháy gọn gàng, không để gần nguồn nhiệt; không được ngủ lại hoặc quay lại tàu trong thời gian có bão.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an xã, phường, Quân đội, Y tế, lực lượng dân phòng, các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và chính quyền địa phương xây dựng các phương án lập chốt kiểm soát, sơ tán dân ở những khu vực có nguy cơ cao, bảo vệ tài sản, phương tiện của nhân dân đều đã được chuẩn bị chu đáo.

Với phương châm “4 tại chỗ” chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi diễn biến của siêu bão RAGASA, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Minh Phương (CTV)