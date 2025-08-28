Lực lượng Cảnh sát giao thông cắm chốt, phân luồng tại nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 47

Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa xảy ra sạt lở tại nhiều vị trí, đất đá tràn ra đường với khối lượng lớn khiến giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Sở Xây dựng chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở, quyết tâm thông tuyến Quốc lộ 47 trong thời gian sớm nhất.

Theo thống kê sơ bộ, có 11 điểm bị sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 47 thuộc vị trí thôn Lửa, thôn Chiềng, thôn Nà Nghịu của xã Yên Nhân, khiến giao thông bị chia cắt.

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã yên Nhân đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ, lập các tổ, chốt công tác thường trực, cắm chốt tại các điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, phân luồng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Ngay chiều 27/8, đồng chí Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các phòng chức năng Công an tỉnh đã có mặt tại một số điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 47 trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an xã Yên Nhân triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường bộ huy động nhân lực, máy móc, thiết bị san gạt khẩn trương thu dọn đất, đá sạt lở, khắc phục những vị trí hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt để vận chuyển hàng cứu hộ cho Nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, đến 7 giờ sáng 28/8, các đơn vị đã thông tuyến được 5 điểm tại Km111+500, đoạn qua thôn Lửa và Km113+500; Km113+550; Km113+600 đoạn qua thôn Chiềng, xã Yên Nhân.

Trung tá Lê Văn Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Khi mưa lũ xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chia thành các tổ đi kiểm tra, rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình thiệt hại trên các tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý để kịp thời cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, đường tràn ngập sâu... và triển khai ngay các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông... nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Vì vậy, ngoài các vị trí tràn, sạt lở bị ách tắc cục bộ; các vị trí sạt lở, hư hỏng trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh đến thời điểm này đã được xử lý đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Thái Thanh (CTV)