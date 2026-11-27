Lợi thế kép giúp The Victoria đón nhịp phát triển mới của đô thị trung tâm Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, Hạc Thành đang củng cố vị thế trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của toàn tỉnh, đồng thời mở rộng không gian đô thị theo các trục phát triển mới. Tọa lạc tại điểm giao thoa giữa khu vực trung tâm hiện hữu và hành lang phát triển ven sông Mã, The Victoria thuộc Vinhomes Star City hội tụ lợi thế kết nối đô thị và cảnh quan sinh thái, mở ra lựa chọn an cư mới cho tầng lớp thành đạt xứ Thanh.

Hạc Thành củng cố vị thế trung tâm, mở rộng không gian đô thị

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hạc Thành trở thành địa bàn có quy mô dân số lớn, giữ vai trò trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của tỉnh Thanh Hóa. Việc hợp nhất các phường lõi của TP Thanh Hóa trước đây giúp địa phương kế thừa hệ thống hạ tầng, các cơ quan đầu não và những chức năng đô thị đã được hình thành qua nhiều năm.

Không chỉ là trung tâm hành chính, Hạc Thành còn cho thấy sức bật kinh tế qua sự gia tăng của cộng đồng doanh nghiệp. Giai đoạn 2021-2025, khu vực có 6.404 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm hơn 51% tổng số doanh nghiệp của TP Thanh Hóa cũ. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, địa phương có thêm 562 doanh nghiệp gia nhập thị trường, vượt 65% kế hoạch cả năm.

Hạc Thành hiện giữ vai trò trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời nằm trên nhiều trục phát triển quan trọng của đô thị.

Cơ cấu kinh tế địa phương cũng dịch chuyển rõ nét sang mô hình trung tâm dịch vụ đô thị, ưu tiên tài chính - ngân hàng, y tế, giáo dục, thương mại và các ngành giá trị gia tăng cao. Khi việc làm, dịch vụ và dân cư cùng tập trung, chuẩn mực về nơi ở cũng nâng lên. Người dân không chỉ tìm kiếm nơi ở thuận tiện cho công việc mà còn quan tâm đến chất lượng môi trường và tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày.

Định hướng mở rộng không gian đô thị càng tạo thêm động lực cho quá trình này. Theo Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040, thành phố phát triển theo mô hình tập trung, đa tâm, lấy trung tâm hiện hữu làm hạt nhân và mở rộng mạnh về phía Đông Nam dọc hai trục Bắc - Nam sông Mã. Định hướng này mở ra dư địa hình thành các khu chức năng mới, gắn với hệ thống đại lộ, hạ tầng giao thông và cảnh quan đô thị.

Trong bối cảnh đó, Hạc Thành vừa phát huy lợi thế từ nền tảng đô thị hiện hữu, vừa đón thêm cơ hội phát triển khi các không gian đô thị mới dần thành hình.

The Victoria: Nơi giao thoa giữa nhịp đô thị và hệ sinh thái sông nước

Nằm tại điểm kết nối giữa trung tâm hiện hữu và các trục phát triển mới ven sông Mã, The Victoria (Vinhomes Star City) sở hữu lợi thế kép, khi vừa thuận tiện tiếp cận các chức năng đô thị, vừa thụ hưởng không gian sống gắn với thiên nhiên. Phân khu cao tầng mới ra mắt trong lòng Vinhomes Star City lấy cảm hứng từ Victoria Harbour trứ danh của Hong Kong, mang đến phong cách sống phồn hoa bên mặt nước dành cho giới thành đạt Thanh Hóa.

Dự án kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch, gồm Hùng Vương, Võ Chí Công, Nam Sông Mã và Nguyễn Hoàng. Mạng lưới này giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các khu vực chức năng quan trọng của Thanh Hóa, từ trung tâm hành chính, thương mại hiện hữu đến những không gian đô thị đang mở rộng. Nhờ đó, The Victoria đón hưởng đồng thời lợi thế từ hệ sinh thái kinh tế, dịch vụ đã hình thành và tiềm năng phát triển của hành lang đô thị ven sông.

The Victoria nằm tại điểm gặp giữa nhịp phát triển đô thị Hạc Thành và hệ cảnh quan sông nước của khu vực.

Lợi thế sinh thái của dự án còn được thể hiện qua quy hoạch mật độ xây dựng chỉ 13,6% trên tổng diện tích khoảng 3,95 ha. Phần diện tích còn lại được ưu tiên cho cây xanh, lối dạo bộ và các tiện ích ngoài trời, tạo khoảng không gian thoáng đãng giữa khu đô thị.

Không gian sống xanh tại The Victoria còn được mở rộng nhờ hệ thống hồ cảnh quan và mặt nước rộng hơn 5,1 ha của Vinhomes Star City. Nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng hòa vào nhịp sống năng động của khu vực trung tâm, đồng thời tận hưởng những khoảng thư giãn và hoạt động ngoài trời giữa cảnh quan xanh mát.

Khi Hạc Thành tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm và mở rộng các hành lang phát triển, The Victoria có lợi thế từ sự hội tụ của vị trí kết nối, hạ tầng đô thị và cảnh quan sinh thái. Sự giao thoa giữa khu vực trung tâm hiện hữu với không gian phát triển mới ven sông Mã, cùng quy hoạch ưu tiên diện tích xanh, tạo nền tảng cho giá trị an cư dài hạn của dự án trong quá trình đô thị Thanh Hóa chuyển mình.

Nguyễn Lương