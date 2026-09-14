Lợi ích từ việc nâng cao trình độ cho cán bộ thôn

Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm từ 4.351 xuống còn 1.933 thôn, tổ dân phố, tương đương giảm 55,6% đầu mối. Cùng với đó, nhiều cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng được tín nhiệm giữ các chức danh trong cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Chị Vũ Thị Hằng, Bí thư chi bộ Kênh Thôn, xã Định Tân thăm hỏi tình hình sản xuất của bà con.

Tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức, chuyên ngành Quản lý văn hóa, anh Trịnh Xuân Trường đã đảm nhận chức danh bí thư chi đoàn thôn, rồi trưởng thôn. Đến tháng 7/2026, anh tiếp tục được tín nhiệm chỉ định làm bí thư chi bộ thôn 5, xã Quý Lộc.

Một trong những việc làm của thôn 5 sau sáp nhập được người dân đánh giá cao là chi ủy, ban công tác mặt trận thôn đã luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên, chi ủy báo cáo bằng văn bản gửi Đảng ủy xã xem xét, giải quyết. Nhờ sự kết nối này, nhiều vướng mắc ở cơ sở đã được tháo gỡ kịp thời. Điển hình, ngay sau khi sáp nhập thôn, xã đã chỉ đạo khởi công tu sửa, nâng cấp một số tuyến đường trong thôn đã xuống cấp lâu năm ngay trong tháng 8/2026, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân. Bên cạnh đó, chi bộ cũng kịp thời đề xuất, vận động nguồn lực xã hội hóa giúp một gia đình đặc biệt khó khăn xây nhà ở; đồng thời, đưa các hoạt động chuyển đổi số triển khai sâu rộng đến từng hộ gia đình.

Chị Đặng Thị Hoan (sinh năm 1991) được tín nhiệm giữ chức bí thư chi bộ Bái Trại, xã Yên Định. Với lợi thế về khả năng tiếp cận công nghệ và tư duy đổi mới, chị cùng cán bộ thôn đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Nhờ đó, nhiều công việc được triển khai nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả. Trong phát triển kinh tế, chị cùng chi ủy, ban công tác mặt trận thôn họp bàn, nắm tình hình các vùng sản xuất để chỉ đạo tổ chức sản xuất phù hợp và phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Chia sẻ về hoạt động của chi bộ, chị Hoan cho biết: “Chi ủy hiện có 5 đồng chí đều là những cán bộ trẻ. Chúng tôi làm việc trên tinh thần thẳng thắn, luôn đề cao vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. Với phương châm “rõ người, rõ việc, chú trọng hiệu quả thực chất”, các thành viên luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau để công việc không bao giờ bị gián đoạn. Nhờ đó, ngay sau khi sáp nhập thôn, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ do cấp trên giao phó, tiêu biểu như: công tác chuyển đổi số, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đẩy mạnh phát triển sản xuất...”.

Về thôn Kênh Thôn, xã Định Tân, chúng tôi được chị Vũ Thị Hằng, bí thư chi bộ thôn, một cán bộ trẻ tốt nghiệp Khoa Luật, Trường Đại học Vinh dẫn đi thăm vùng chuyên canh rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao của địa phương. Giới thiệu về khu vực này, chị Hằng cho biết, do đặc thù địa hình vùng trũng, hệ thống kênh tiêu Đồng Dinh lại xuống cấp, nên mỗi mùa mưa bão đều ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của bà con. Lắng nghe tiếng nói của dân và qua khảo sát thực tế, chi ủy cùng ban công tác mặt trận thôn đã nhanh chóng kiến nghị xã xem xét, sớm đầu tư nâng cấp công trình. Đề xuất này hiện đã được chính quyền xã tiếp nhận, bà con rất phấn khởi và thêm tin tưởng vào những việc làm thiết thực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thôn.

Chị Đặng Thị Hoan, Bí thư chi bộ thôn Bái Trại, xã Yên Định (thứ 3 từ phải qua trái) cùng chi ủy nắm bắt tình hình cơ sở.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị thôn, tổ dân phố, Thanh Hóa không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn mở ra cơ hội để đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ cử nhân đại học, cao đẳng được đảm nhiệm vị trí bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Tại xã Yên Định, trong số 43 cấp ủy viên của 12 chi bộ thôn, có 18 đồng chí trình độ đại học, sau đại học; 13 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị... Sau sắp xếp, xã Quý Lộc giảm từ 22 xuống còn 12 thôn, trong cấp ủy của 12 chi bộ thôn, đội ngũ cán bộ trẻ chiếm tỷ lệ khá cao. Lựa chọn những cán bộ được đào tạo bài bản, năng động đã góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Việc các cán bộ trẻ, có trình độ, nhiệt huyết đảm nhận các chức danh ở thôn sau sắp xếp đang mang lại những tín hiệu tích cực. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở mà còn là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Khi những vấn đề của dân được lắng nghe, giải quyết nhanh chóng và thấu đáo, niềm tin của người dân đối với hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố vững chắc. Đó là giá trị lớn nhất mà quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thôn đang mang lại.

Bài và ảnh: Lê Hà