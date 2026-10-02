Thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam

Sáng 2/10, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Định tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và xã Yên Định trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam.

Dự lễ công bố có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, người lao động đang làm việc tại công ty.

Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam đóng trên địa bàn xã Yên Định, chuyên sản xuất và gia công các loại giày thể thao xuất khẩu, hiện đang giải quyết việc làm ổn định cho hơn 2.800 lao động.

Theo Quyết định, Chi bộ Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam trực thuộc Đảng bộ xã Yên Định. Tại thời điểm thành lập, chi bộ có 3 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy xã Yên Định và LĐLĐ tỉnh khẳng định sự ra đời của Chi bộ Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam là sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển tổ chức Đảng ở doanh nghiệp trên địa bàn, thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao 20 suất quà cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; xã Yên Định trao 15 suất quà cho công nhân lao động khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam.

Các đại biểu và lãnh đạo công ty tham quan “Không gian văn hoá công nhân”.

Sau buổi lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ, các đại biểu đã dự lễ ra mắt và tham quan “Không gian văn hóa công nhân” tại Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam.

Lê Hà