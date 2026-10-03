Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức về nguồn tại Thái Nguyên, Tuyên Quang

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa (1/11/1956 - 1/11/2026), chào mừng 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026), từ ngày 2 đến 3/10, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tổ chức hành trình về nguồn tại tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Các đại biểu dâng hương tại Di tích địa điểm thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên.

Tiếp và tham gia với đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên Hoàng Thu Trang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong hành trình về nguồn, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De, thuộc xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên.

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn đã thắp hương thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu tham quan Di tích lịch sử địa điểm đồi Pụ Đồn (đồi Phong Tướng), xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Di tích lịch sử địa điểm đồi Pụ Đồn (đồi Phong Tướng), xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình.

Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Lễ thụ phong quân hàm Đại tướng đầu tiên cho đồng chí Võ Nguyên Giáp vào ngày 28/5/1948.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại cây Gội ghi dấu địa điểm Di tích thành lập Ban Kiểm tra Trung ương.

Đặc biệt, tại Di tích địa điểm thành lập Ban Kiểm tra Trung ương ở xã Phú Đình, đoàn đã ôn lại sự kiện ngày 16/10/1948 Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập cơ quan kiểm tra đầu tiên của Đảng. Kể từ dấu mốc này, công tác kiểm tra, giám sát từng bước được xây dựng, củng cố, trở thành một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Trong chương trình về nguồn, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng đã suốt đời đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 thuộc Đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 thuộc Đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên.

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn thành kính tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vào đêm giáng sinh 24/12/1972.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác của UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Hai đơn vị đã chia sẻ những giải pháp, nhiệm vụ giám sát thường xuyên thực hiện kịch bản, mục tiêu tăng trưởng kinh tế; các dự án, chương trình đầu tư trọng điểm, các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Để góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, UBKT Tỉnh ủy hai tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ công tác, duy trì trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là những cách làm hiệu quả từ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn công tác tham quan Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân chuyến công tác, đoàn cũng đã tới tham quan Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam - nơi lưu giữ hơn 40.000 tài liệu, hiện vật gốc về văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam.

Lê Hợi