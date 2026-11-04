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Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đánh chặn 3 UAV của Houthi

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/11, Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã đánh chặn và tiêu diệt thành công 3 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen đồng loạt gia tăng các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào các hạ tầng chiến lược tại vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng căng thẳng mới tại khu vực.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đánh chặn 3 UAV của Houthi

Ngày 3/11, Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã đánh chặn và tiêu diệt thành công 3 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen đồng loạt gia tăng các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào các hạ tầng chiến lược tại vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng căng thẳng mới tại khu vực.

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Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đánh chặn 3 UAV của Houthi

Người phát ngôn Liên quân, ông Turki Al-Maliki, xác nhận các hệ thống phòng không đã phát hiện và phá hủy 1 UAV di chuyển trên không phận khu vực Mecca ở phía Tây. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục đánh chặn thêm 2 UAV khác tại khu vực phía Đông và vùng giáp biên giới phía Nam.

Các vụ tấn công diễn ra gần như cùng thời điểm lực lượng Houthi tuyên bố triển khai đợt tập kích bằng UAV làm gián đoạn hoạt động tại Sân bay Quốc tế Abha, đồng thời phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào Căn cứ Không quân King Khalid ở tỉnh Asir, khu vực phía Tây nam Saudi Arabia.

Không chỉ gia tăng các cuộc tấn công xuyên biên giới, lực lượng Houthi còn đẩy mạnh các hành động quân sự ngay bên trong lãnh thổ Yemen. Đại diện lực lượng này tuyên bố đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào các vị trí của quân chính phủ tại khu vực Ras al-Arah và Al-Mudarabah thuộc tỉnh Lahj ở miền Nam – vị trí chiến lược nằm sát eo biển huyết mạch Bab el-Mandeb.

Bên cạnh đó, các mục tiêu tại tỉnh Al-Jawf ở phía Bắc cũng trở thành tâm điểm của các đợt pháo kích và tên lửa. Đáng chú ý, đại diện Houthi còn đưa ra lời cảnh báo trực tiếp tới các nhà đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Aramco, tuyên bố các cơ sở hạ tầng năng lượng của tập đoàn này vẫn nằm trong tầm bắn của họ.

Các vụ đụng độ nói trên đánh dấu bước leo thang mới đầy nguy hiểm trong cuộc xung đột kéo dài tại Yemen. Việc giao tranh bùng phát trở lại kết hợp với các đợt không kích và tập kích liên tục đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh hàng hải tại tuyến đường qua eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng an ninh toàn diện đang bao trùm khu vực Trung Đông.

Thanh Giang

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Từ khóa:

#UAV #Houthi #Saudi arabia #Khu vực Trung Đông #Máy bay không người lái #Yemen #Phóng tên lửa đạn đạo

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