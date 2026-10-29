LHQ thông qua nghị quyết phản đối lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba

Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba, bất chấp những nỗ lực vận động ngoại giao của Washington nhằm làm suy giảm sự ủng hộ đối với văn kiện này.

Các nước thành viên LHQ đã thảo luận nghị quyết có tên gọi “Sự cần thiết chấm dứt lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba” trong hai ngày 27 và 28/10, trước khi thông qua văn kiện với 130 phiếu thuận, 17 phiếu chống, trong đó có Mỹ và Israel, cùng 25 phiếu trắng. Một số nước từng ủng hộ nghị quyết trong các năm trước, như Đức và Italy, lần này đã bỏ phiếu trắng. Đây là lần thứ 34 Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu phản đối lệnh cấm vận mà Washington áp đặt đối với La Habana trong hơn 6 thập kỷ qua.

Phản ứng sau kết quả bỏ phiếu, trong bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel mô tả sự ủng hộ rộng rãi đối với nghị quyết là “chiến thắng của nhân dân Cuba anh hùng”, đồng thời khẳng định người dân nước này không khuất phục trước sức ép kinh tế, những lời đe dọa và các biện pháp gây sức ép từ Mỹ.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez, người dẫn đầu phái đoàn nước này tham dự Đại hội đồng LHQ, cũng coi kết quả trên là một thắng lợi mới trước các biện pháp trừng phạt của Washington, đồng thời nhấn mạnh Cuba không phải là mối đe dọa, mà chính lệnh cấm vận mới là vấn đề cần được giải quyết.

Theo số liệu chính thức của Cuba, lệnh cấm vận của Mỹ đã gây thiệt hại kinh tế cho quốc đảo này gần 179 tỷ USD. Dù nghị quyết của Đại hội đồng LHQ không có tính ràng buộc pháp lý, kết quả bỏ phiếu tiếp tục thể hiện sự phản đối rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với chính sách cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ của Washington.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua đã tăng cường các biện pháp hạn chế kinh tế đối với Cuba, bao gồm cả việc siết chặt nguồn cung năng lượng, nhằm gia tăng sức ép lên quốc đảo Caribe. Trước cuộc bỏ phiếu, giới chức Cuba cáo buộc Washington đe dọa áp thuế, hạn chế thị thực và áp dụng các biện pháp trừng phạt khác đối với những nước ủng hộ nghị quyết.

Ngọc Liên